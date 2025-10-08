Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite – und ihr habt ihn eingefangen! Unsere Leser haben uns ihre beeindruckendsten Wanderfotos aus bunten Wäldern, nebligen Tälern und goldenen Landschaften geschickt.

1/25 Kulisse am Doubs bei Goumois JU mit herbstlich gefärbten Bäumen. Foto: ZVG

Darum gehts Entdecke inspirierende Herbstwanderungen durch Wälder, Täler und über Bergwege

Unsere Leser teilen stimmungsvolle Bilder und neue Wanderideen

Klicke durch die Galerie mit zahlreichen herbstlichen Wanderzielen

Na, suchst du noch nach Inspiration für deine Herbstwanderung? Unsere Leserinnen und Leser haben ihre schönsten Momente auf Wanderungen durch Wälder, Täler und über Bergwege mit uns geteilt. Lass dich von den stimmungsvollen Bildern inspirieren, entdecke neue Wege, und finde vielleicht deinen nächsten Lieblingsort für eine Wanderung im Herbst. Klick dich einfach durch die Galerie!