Annemie Kostezer (40) ist leidenschaftliche Speedpuzzlerin. Sie nimmt an jeglichen Speedpuzzling-Wettkämpfen teil und ist sehr erfolgreich. In diesem Moment befindet sie sich auf dem Mount Everest und möchte den Rekord zum höchsten Puzzeln knacken.

Speedpuzzling ist Annemie Kostezers grösstes Hobby.

Seit eineinhalb Jahren habe ich die Leidenschaft zum Speedpuzzling gefunden. Bei einem Speedpuzzling-Wettkampf geht es darum, 500 Puzzleteile so schnell wie möglich zu legen. Wer am schnellsten ist, gewinnt. Meine persönliche Bestzeit liegt bei 30 Minuten und 45 Sekunden. Gepuzzelt habe ich aber schon immer gern. Als Kind waren mir die 500-teiligen Puzzles zu klein. So habe ich mich den weltgrössten Puzzles gewidmet.

Das Puzzle mit den aktuell meisten Teilen hat 60'000 und zeigt die Weltkarte mit ihren Sehenswürdigkeiten. Es hat die Länge eines LKWs. Auch die sogenannten «Impossible Puzzles» mag ich, die sind für mich eine persönliche Herausforderung. Die einfarbigen «Crypto Puzzles» haben mit Spass aber nichts mehr am Hut – die dienen nur meinem persönlichen Stolz. Wenn ich mich für eines entscheiden müsste, wäre mein Lieblingspuzzle ein Viertausender, welches ein Comic-Fussballfeld mit Spielern darstellt.

Am Speedpuzzeln fasziniert mich vor allem, wie ich beim Legen alles andere ausblende – in diesem Moment gibt es nur das Puzzle. Der Puls geht hoch, das Adrenalin kickt und der Schweiss läuft. Für mich ist das eine Art Mentalhygiene. Ausserdem begeistert mich, wie schnell man besser werden kann. In diesen anderthalb Jahren habe ich bereits grosse Fortschritte gemacht, doch ich will immer besser werden – denn jede Sekunde zählt beim Speedpuzzling. Im Vordergrund steht für mich aber immer der Spass.

Mein aktuell nächstes Ziel ist, den Rekord des höchsten Puzzelns in Camp vier auf 8000 Metern auf dem Mount Everest zu legen. Seit ich zwölf bin, habe ich den Traum der Besteigung des Himalaya-Giganten. Seit drei Jahren bereite ich mich nun dafür vor. Meine Passion fürs Speedpuzzling ist mir hierbei ein wenig in die Quere gekommen. Denn seither habe ich mehr gepuzzelt, als für das Everest-Klettern trainiert. Trotzdem blieb ich am Bergsteigen dran und habe letztes Jahr meinen ersten 8000er erklommen. Ich bin mir sicher, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die die Hobbys Bergsteigen und Puzzeln vereinen. So hoffe ich, diesen Guinness-Buch-Rekord mit einem 99-teiligen Puzzle in den nächsten Tagen zu meistern. Ich muss aber sehr schnell sein, denn man darf nicht zu lange auf dem höchsten Gipfel der Welt verweilen.