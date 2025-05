Die Welt trauert. Der Papst der Herzen ist am Ostermontag verstorben. Franziskus (†88) hat in seinen 12 Jahren als Pontifex viele gute Taten vollbracht. Weisst du, was sein sehnlichster Wunsch für die Kirche war? Und wie viele Bürger der Vatikan hat? Teste dich im Quiz!

1/5 Die Welt trauert um Papst Franziskus (†88). Foto: IMAGO/NurPhoto

Am 13. März 2013 wurde Papst Franziskus im Vatikan zum 266. Papst gewählt. Der erste in mehr als tausend Jahren, der nicht in Europa geboren war. So einen Papst hatte die Welt noch nicht gesehen. Franziskus wollte eine Kirche, die ungemütlich ist, sich einmischt und den Schwachen, Entrechteten und Schutzlosen eine Stimme gibt. Deshalb galt er auch als Papst der Armen.

Am Ostermontag teilte der Vatikan mit, dass das Kirchenoberhaupt der katholischen Kirche (†88) an einem Schlaganfall gestorben ist.

Wie viel weisst du über den verstorbenen Pontifex und den kleinsten Staat der Welt? Teste dein Wissen gleich hier!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos