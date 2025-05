Andrew und Tristan Tate in Grossbritannien angeklagt

1/4 Die Tate-Brüder werden in Grossbritannien angeklagt. Foto: keystone-sda.ch

Andrew Tate (38) und sein Bruder Tristan (36) werden sich in Grossbritannien vor Gericht verantworten müssen. Das berichtet der britische «Mirror».

Andrew Tate werden zehn Anklagepunkte im Zusammenhang mit drei Frauen vorgeworfen, darunter Vergewaltigung, Körperverletzung, Menschenhandel und Prostitution zum Zwecke der Gewinnerzielung vorgeworfen. Tristan Tate werden elf Anklagepinkte im Zusammenhang mit einer Frau vorgeworfen, darunter Vergewaltigung, Körperverletzung und Menschenhandel.

Sex mit Minderjährigen in Rumänien?

«Wir können bestätigen, dass wir Anklage gegen Andrew und Tristan Tate wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung an drei Frauen erhoben haben. Diese Anklageerhebung erfolgte nach Erhalt einer Beweisakte der Polizei von Bedfordshire», sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft dem «Mirror». Im vergangenen Jahr war in England ein europäischer Haftbefehl erlassen worden, woraufhin Rumänien die Auslieferung der Tate-Brüder an Grossbritannien angeordnet hatte. Allerdings müssen zunächst die Strafsachen in Rumänien geklärt werden, schreibt der «Mirror» weiter.

Die rumänische Staatsanwaltschaft wird dem Brüderpaar Menschenhandel mit Minderjährigen, Sex mit Minderjährigen und Geldwäsche vor. Nach Abschluss des Verfahrens sollen die beiden nach Grossbritannien ausgeliefert werden.