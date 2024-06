Person stirbt bei Kollision mit Zug

Am Mittwochnachmittag kommt es in Neuhausen am Rheinfall SH zu einem Unglück. Eine Person stirbt bei einem Unfall auf den Gleisen.

Unfall in Neuhausen am Rheinfall

1/2 Ein Bahnabschnitt beim Bahnhof Rheinfall in Neuhausen musste bis etwa 16 Uhr gesperrt werden.

Am frühen Mittwochnachmittag hat sich in Neuhausen am Rheinfall eine Kollision zwischen einer Person und einem Zug ereignet. Die Person kam bei dieser Kollision ums Leben. Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Rund 200 Personen mussten aus dem Unfallzug evakuiert werden und konnten ihre Reise in einem Ersatzzug fortsetzen.

Die Kollision ereignete sich laut einer Mitteilung der Schaffhauser Polizei um kurz vor 13 Uhr. Der Zug war von Schaffhausen nach Zürich unterwegs.

Ersatzbusse im Einsatz

Rund 200 Personen waren im Unfallzug unterwegs. Diese wurden von Rettungskräften betreut, evakuiert und konnten ihre Reise mit einem Ersatzzug fortsetzen. Der Bahnabschnitt beim Bahnhof Rheinfall in Neuhausen am Rheinfall war bis etwa 16 Uhr gesperrt. Es waren Ersatzbusse im Einsatz.

Im Einsatz standen eine Staatsanwältin, fünf Angehörige des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen, zwei Legalinspekteure, fünf Angehörige der Intervention SBB, sechs Angehörige der Feuerwehr NOK (Neuhausen Oberklettgau) und 16 Angehörige der Schaffhauser Polizei.