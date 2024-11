Bei einem Bahnunfall in Lützelflüh-Goldbach kam ein 21-jähriger Mann aus Bern ums Leben. Der Mann wurde von einem Zug erfasst .

Unfall in Lützelflüh-Goldbach

Am Sonntagmorgen starb ein 21-Jähriger bei einem Unfall mit einem Zug.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen wurde der Kantonspolizei Bern ein Unfall im Bereich der Bahngleise am Maadweg in Lützelflüh-Goldbach gemeldet. Ein 21-jähriger Mann war, gemäss ersten Erkenntnissen, im Bereich der Bahngleise unterwegs.

Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, wurde er aus noch zu klärenden Gründen von einem Zug erfasst. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden.

Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des 21-Jährigen aus Bern feststellen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang des Unfalls aufgenommen.