Grosseinsatz nach Explosion bei Continental in Hannover

Am Donnerstag wurden bei einer Explosion im Continental-Werk in Hannover-Vahrenwald mindestens zwei Personen verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Bei Continental in Hannover ereignete sich eine Explosion. Foto: FABIAN BIMMER / AFP

Auf einen Blick Explosion im Continental-Werk Hannover, zwei Verletzte, Ursache unklar

Feuerwehr untersucht Gebäude mit Drohnen und Drehleitern

Valentin Köpfli

Bei einer Explosion im Continental-Werk in Hannover-Vahrenwald sind am Donnerstagvormittag mindestens zwei Personen verletzt worden. Wie die «Hannover Allgemeine» berichtet, ereignete sich der Vorfall kurz nach 10 Uhr in der obersten Etage des Gebäudes an der Philipsbornstrasse. Dabei zerbarsten mehrere Fenster.

Laut Feuerwehrsprecherin Charlotte Kubel wurden zwei Menschen mutmasslich leicht verletzt. «Fünf weitere Personen werden derzeit untersucht», erklärte sie. Die Feuerwehr Hannover und die Werksfeuerwehr von Continental sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Mit Drohnen und zwei Drehleitern wird das Obergeschoss des Gebäudes untersucht. Die Philipsbornstrasse ist zwischen Kopernikusstrasse und Vahrenwalder Strasse gesperrt.

Nach Angaben der Polizei soll im Conti-Werk ein Kessel explodiert sein. Zu den genauen Umständen wollten sich weder die Feuerwehr noch Continental zunächst äussern. Zeugen berichteten von einem lauten Knall, gefolgt von einer Druckwelle. Rauch sei nicht zu sehen gewesen.