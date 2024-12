Am 30. November 2024 wurde ein Angehöriger der Armee beim Bahnhof Bazenheid von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Militärjustiz hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Tragödie in Bazenheid SG

Auf einen Blick Zug kollidiert mit Leutnant der Schweizer Armee, tödliche Verletzungen

Untersuchungsrichter der Militärjustiz hat Ermittlungen aufgenommen

Am Samstag den 30. November 2024 um ca. 04:45 Uhr kollidierte ein Zug beim Bahnhof Bazenheid in der Gemeinde Kirchberg SG mit einem Leutnant der Schweizer Armee. Dieser erlitt dadurch tödliche Verletzungen.

Zur Klärung der Ereignisse hat der Untersuchungsrichter der Militärjustiz Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die mit dem Verstorbenen kurz vor dem Unfallzeitpunkt Kontakt hatten. Personen, die den Verstorbenen am 30. November 2024 zwischen 03.00 und 04.45 Uhr gesehen haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Kommunikation Militärjustiz unter der Telefonnummer +41 58 464 70 13 oder per Mail unter medien@cajm.ch zu melden.