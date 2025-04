Tötungsdelikt in Lyss BE Frau (†70) leblos in Pflegeheim aufgefunden – auch Ehemann (†71) tot

Am Sonntagabend ist in Lyss eine Frau leblos in einem Pflegeheim aufgefunden worden. Es muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. In diesem Zusammenhang wurde aktiv nach ihrem Mann gesucht, der am Montagnachmittag tot aufgefunden wurde.