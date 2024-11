Am Freitagabend, kurz nach 18:30, ist auf der Zürcherstrasse eine Schweizerin beim Überqueren des Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst worden. Die Frau verstarb auf der Unfallstelle.

Tödlicher Verkehrsunfall in Rapperswil-Jona SG

Die Frau verstarb noch vor Ort. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Eine Frau (59) fuhr mit ihrem Auto von Rapperswil her in Richtung Feldbach. Gleichzeitig überquerte bei der Verzweigung oberer Gubel – Zürcherstrasse eine Frau (†71), auf dem Fussgängerstreifen, die Strasse. Dabei wurde sie vom Auto erfasst und schwer verletzt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Trotz eines Grossaufgebots von Rettungskräften verstarb die ortsansässige Fussgängerin auf der Unfallstelle. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen standen ein Rettungsteam, die Rega und die Feuerwehr im Einsatz.