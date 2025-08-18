Am Sonntag kam es am Bietschgletscher zu einem Bergunfall. Ein Bergsteiger kam dabei ums Leben.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Bietschgletscher.

Gegen 4.45 Uhr am Sonntagmorgen brachen drei Bergsteiger von der Bietschhornhütte mit dem Ziel, den Gipfel des Wilerhorns zu besteigen, auf. Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, stürzte einer von ihnen auf einer Höhe von zirka 3150 Metern aus noch ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Die von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation aufgebotenen Rettungskräfte, die mit einem Helikopter der Air Zermatt ausrückten, konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Es heisst weiter, dass die formelle Identifikation noch im Gange ist und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet hat.