Massenkarambolage mit 100 Fahrzeugen auf US-Autobahn

Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn I-84 in US-Bundesstaat Oregon sind laut der Polizei von Multnomah mehr als 100 Autos, Lastwagen und Sattelschlepper ineinander gekracht. Es ist mit mehreren Verletzten zu rechnen. Eine genaue Zahl sei noch nicht bekannt, heisst es bei der Polizei. Bilder auf X zeigen derweil Autos, die kreuz und quer auf der Fahrbahn stehen. Die Sicht ist schlecht und auf der Autobahn herrscht dichter Nebel.

Auf der Autobahn geriet bei widrigen Wetterbedingungen auch ein SUV in Brand. Die Einsatzkräfte gehen nun von Auto zu Auto, um nach Verletzten zu suchen. Es gibt Berichte über Menschen, die in ihren Fahrzeugen festsitzen. Die Menschen im Unfallgebiet werden gebeten, in ihren Fahrzeugen zu bleiben, bis es sicher ist, schreibt die Polizei.