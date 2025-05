Am Donnerstagnachmittag kämpft die Social-Media-Plattform X mit einer Störung. Viele Nutzer melden Probleme.

Social-Media-Plattform X ist down

Auf Elon Musks Social-Media-Plattform X kommt es am Donnerstagnachmittag zu Problemen. Foto: Getty Images

Menschen können sich nicht einloggen, im Browser werden keine Inhalte geladen: Am Donnerstagnachmittag geht auf der Social-Media-Plattform X nichts mehr. Auf «allestörungen.ch» deuten Hunderte Nutzerberichte auf Probleme bei X hin.

Die Störung betraf offenbar die Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und Österreich. Auch in Frankreich und Norwegen ärgerten sich Nutzer über die Probleme. In den Niederlanden wurden dagegen keine Probleme gemeldet, auch in den USA scheint alles reibungslos zu laufen.

Wer die Plattform am Donnerstagnachmittag öffnete, bekam nach ewigem Laden die Meldung «Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden» angezeigt.

