Eine Jugendliche wurde am Freitagnachmittag in Thusis GR beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Lastwagen erfasst. Sie wurde schwer verletzt.

1/2 Ein Rettungshelikopter der Rega stand im Einsatz. Foto: Leserreporter

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines Lastwagens die Compognastrasse in Thusis GR in Richtung Cazis. Zeitgleich gelangte eine 14-Jährige aus einer Quartierstrasse in den Zugangsbereich des örtlichen Fussgängerstreifens. Die Jugendliche beabsichtigte die Fahrbahn via Fussgängerstreifen zu überqueren und bemerkte den vorbeifahrenden Lastwagen nicht.

Beim unvermittelten Betreten des Übergangs wurde sie durch die Fahrzeugflanke des Lastwagens erfasst und zu Boden gerissen. Durch die Kollision und den nachfolgenden Sturz auf die Fahrbahn wurde diese schwerstverletzt. Sie wurde durch Anwesende und Mitarbeiter eines nahegelegenen Altersheims unmittelbar und umfangreich erstbetreut, durch die Rettung Thusis notfallmedizinisch versorgt und anschliessend durch einen Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden ermittelt.