Am Montagmittag läuft in Oensingen SO ein grosser Polizeieinsatz. Angeblich sollen Schüsse gefallen sein.

Grosser Polizeieinsatz in Oensingen SO

Grosser Polizeieinsatz in Oensingen SO

Marian Nadler Redaktor News

An der Dünnernstrasse in Oensingen SO läuft am Montagmittag ein grosser Polizeieinsatz. Das berichtet «Argovia Today».

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt gegenüber Blick einen Einsatz. Es geht dabei um einen Raubüberfall. Nach den flüchtigen Tätern laufe eine Fahndung. «Argovia Today» berichtete, dass angeblich Schüsse fielen.

Zeitgleich läuft in Oftringen im Kanton Aargau ein Polizeieinsatz. Dieser soll laut Kantonspolizei Aargau im Zusammenhang mit einem Vorfall im Kanton Solothurn stehen.