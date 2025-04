Aufregung in Buchs SG: Durch einen Garagenbrand entstand am Sonntag an einem Mehrfamilienhaus grosser Sachschaden. Elf Bewohner mussten evakuiert werden. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Am Sonntagmorgen brach in Buchs SG ein Brand in einer Garage eines Mehrfamilienhauses aus. Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen traf innert Minutenfrist am Ereignisort ein und konnte Rauch aus einer Garage feststellen.

Sofort evakuierten die Polizisten sämtliche Personen aus dem Gebäude. Vier Personen wurden leicht verletzt und mussten hospitalisiert werden. Die betroffene Garage brannte komplett aus. Durch den Rauch wurden sämtliche Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen und sind momentan unbewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund einer halben Million Franken.

Im Einsatz standen nebst den Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen ebenfalls die örtliche Feuerwehr mit rund 40 Angehörigen sowie der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt.