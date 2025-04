Haus und Gasleitung explodieren

In Collombey-Muraz ist eine Gasleitung sowie ein Haus in unmittelbarer Umgebung bei Arbeiten explodiert. Dies meldet die Walliser Kantonspolizei auf X.

Eine Rauchwolke schiesst aus dem Haus. Foto: Polizei Wallis

Janine Enderli Redaktorin News

Bei Arbeiten sind am Mittwoch in Collombey-Muraz im Walliser Bezirk Monthey ein Haus sowie eine Gasleitung in die Luft geflogen. Dies teilte die Kantonspolizei auf X mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, heisst es weiter. Neben der Kantonspolizei Wallis standen auch die Stadtpolizei Wallis sowie weitere Rettungskräfte im Einsatz. Die Ursache für die Explosion ist noch unbekannt.