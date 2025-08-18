Am Sonntag wurde auf dem Monte-Rosa-Gletscher in Zermatt ein Mann mit schweren Verletzungen in einer Gletscherspalte aufgefunden. Trotz umgehender medizinischer Erstversorgung verstarb die Person am Abend an den Folgen der Verletzungen.

Trotz umgehender medizinischer Erstversorgung verstarb der Mann. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Am Sonntagnachmittag hörte ein Alpinistenpaar während ihrer Tour Hilferufe aus einer Gletscherspalte. Sie konnten die Rufe lokalisieren und alarmierten umgehend die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation 144 auf.

Mit Unterstützung eines Helikopters der Air Zermatt konnte die verunfallte Person aus der Spalte geborgen werden. Vor Ort erhielt sie medizinische Betreuung. Anschliessend wurde die verunfallte Person ins Spital von Sitten geflogen, wo sie trotz aller Bemühungen an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb.

Das Opfer ist ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.