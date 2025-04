Am Montagmittag ist in Spanien im ganzen Land der Strom ausgefallen. Laut Berichten in den sozialen Medien waren auch Teile Portugals von dem Stromausfall betroffen.

Stromausfall in ganz Spanien

Stromausfall in Spanien. (Symbolbild) Foto: Keystone/Sigi Tischler

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Montagmittag in ganz Spanien der Strom ausgefallen. Das berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr.

In den sozialen Medien meldeten sich zahlreiche Nutzer und berichteten, sie hätten keinen Strom. Die Nutzer kamen teilweise auch aus Portugal.

Dauer des Stromausfalls unklar

Die spanische Zeitung «La Vanguardia» berichtete von einem plötzlichen Stromausfall in ganz Spanien, Portugal und Andorra. Demnach sollen auch Teile Frankreichs betroffen sein. Vom Stromausfall ausgenommen sind die Balearen und die Kanarischen Inseln.

Endesa, ein Energieanbieter mit Sitz in der spanischen Hauptstadt Madrid, meldete einen landesweiten Stromausfall. Der nationale Übertragungsnetzbetreiber in Spanien, Red Eléctrica Española (REE), gab gegen 13 Uhr bekannt, man arbeitete an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Noch ist unklar, wann der Stromausfall behoben wird. «Alle Ressourcen werden eingesetzt, um das Problem anzugehen», teilte das Unternehmen mit.

Lissaboner Metro betroffen

In Spanien standen Züge still. Das Problem betraf offenbar das gesamte Streckennetz. Der Bahnhof Atocha in Madrid wurde aufgrund der Situation evakuiert.

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon geht in der Metro nichts mehr. Menschen wurden aus den Stationen evakuiert.

+++ Update folgt. +++