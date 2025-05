Warren Buffett tritt von Berkshire Hathaway zurück

Star-Investor Warren Buffett will per Ende Jahr als CEO von Berkshire Hathaway zurücktreten. Als Nachfolger soll Greg Abel folgen.

Warren Buffett tritt zurück. Foto: keystone-sda.ch

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Nach 60 Jahren als CEO der Holdingcompany Berkshire Hathaway tritt Warren Buffett zurück. Per Ende Jahr will der 94-Jährige seinen Posten räumen, um Platz für Greg Abel (62) zu machen. Am Samstag erklärte Buffett bei der Hauptversammlung in Ohama überraschend: «Die Zeit ist gekommen.»

Der Schritt kam überraschend – selbst Nachfolger Abel soll nicht informiert worden sein. Buffett machte jedoch klar, dass er weiterhin als Ansprechperson verfügbar bleiben werde. «Ich denke, ich kann weiterhin hilfreich sein», so der 94-Jährige. Weiter betonte er auch, dass er keine einzige Berkshire-Aktie verkaufen werde.

Buffett gilt als der bekannteste Investor der Welt – sein Vermögen wird laut Bloomberg auf rund 154 Milliarden Dollar geschätzt. Das macht ihn zum viertreichsten Mensch der Welt.