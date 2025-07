Luxusboliden crashen Polizeiauto in der Waadt – einer geht in Flammen auf

Bei einer Verfolgungsjagd in Waadt wurden gestohlene Luxusautos von der Polizei abgefangen. Foto: Kantonspolizei Waadt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Seit einigen Wochen ist die Kantonspolizei Waadt mit einer Reihe von Fahrzeugen konfrontiert, die mitten in der Nacht mit Geschwindigkeiten um die 200 km/h durch den Kanton fahren. Diese Fahrzeuge werden zunächst von Personen, die versuchen, nach Frankreich zu gelangen, bei Autohändlern in der Schweiz, hauptsächlich in der Deutschschweiz, gestohlen. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

In beiden Ländern fanden mehrere Verfolgungsjagden mit der Polizei statt, bei denen minderjährige oder junge, aber bereits volljährige Täter festgenommen werden konnten. Letzte Woche wurden nach einer langen Verfolgungsjagd auf der Autobahn A1 zwei Fahrzeuge kurz vor der Raststätte Bursins VD angehalten.

Bei dieser Aktion kollidierte eines der gestohlenen Fahrzeuge mit einem Auto der Police Région Morges, das auf der Autobahn angehalten hatte und dessen Polizisten damit beschäftigt waren, den Fahrer des ersten Fahrzeugs zu retten, welches von der Strasse abgekommen und auf einem Feld in Brand geraten war. Die beiden Täter wurden festgenommen.

Die Polizei vermutet, dass die Täter – alles französische Staatsbürger – von der Mafia angeworben worden sind.