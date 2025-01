Am Freitagmorgen ist es in Täuffelen zu einem Selbstunfall eines Autolenkers gekommen. Trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen ist der Mann kurze Zeit später im Spital verstorben.

Wie die Kapo Bern mitteilt, ist am Freitag ein Mann nach einem Selbstunfall verstorben. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, 24. Januar 2024, kurz vor 7.45 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Täuffelen bei der Hauptstrasse zu einem Unfall eines Autos gekommen war. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war ein Autolenker auf der Hauptstrasse von Hagneck herkommend in Richtung Gerolfingen unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und schliesslich neben der Strasse auf Höhe der Hausnummer 90 in ein Schaufenster eines Verkaufsgeschäfts prallte.

Der Lenker wurde von Drittpersonen erstbetreut, ehe er von einem Ambulanzteam in ein Spital gebracht wurde. Dort verstarb er kurze Zeit später. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 68-jährigen Schweizer wohnhaft im Kanton Bern.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und den Umständen aufgenommen. Aktuell steht ein medizinisches Problem des Fahrzeuglenkers im Vordergrund.