Mann (46) noch vermisst Frau (†46) stirbt nach Sturz an der Dent Blanche

Am 13. Juli sind zwei Bergsteiger an der Dent Blanche oberhalb von Evolène VS in die Tiefe gestürzt. Trotz eingeleiteter Suchaktionen konnte einer der beiden Alpinisten bislang nicht gefunden werden.

Publiziert: vor 23 Minuten | Aktualisiert: vor 12 Minuten