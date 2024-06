Am Freitagnachmittag sorgen IT-Probleme bei Skyguide dafür, dass am Flughafen Zürich keine Starts mehr möglich sind. Auch die Landungen sind betroffen.

Keine Starts mehr am Flughafen Zürich

Keine Starts mehr am Flughafen Zürich

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Wegen IT-Problemen bei Skyguide starten aktuell keine Flugzeuge am Flughafen Zürich.

Am Flughafen Zürich starten aktuell keine Flugzeuge. Das bestätigt Mediensprecherin Jasmin Bodmer auf Blick-Anfrage. Wie viele Flüge betroffen sind, ist noch unklar. Laut einem Skyguide-Sprecher ist die Kapazität der Landungen um rund 50 Prozent verringert. Das bedeutet, dass 50 Prozent der Flüge in sogenannten Warteräumen in der Luft Kreise drehen müssen, bis sie eine Landeerlaubnis bekommen. Daher ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Die Ursache ist bisher unbekannt. Das Problem wurde heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr festgestellt.