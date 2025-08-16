In Genf wurde eine Grossmutter mutmasslich von ihrer Enkelin erstochen. Die Verdächtige wurde nahe dem Bahnhof Eaux-Vives festgenommen, die Ermittlungen laufen.

Die mutmassliche Täterin wurde gefasst. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/Martial Trezzini

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schock in Genf: eine Frau (34) hat in der Nacht auf Samstag in Genf ihre Grossmutter (†78) mutmasslich mit mehreren Messerstichen getötet. Tatort war die Wohnung des Opfers. Die Tatverdächtige nahm die Polizei in der Nähe des Bahnhofs Eaux-Vives fest. Die Grossmutter starb noch vor Ort.

Der Notruf über die Messerstiche ging gegen 0.30 Uhr ein, wie die Genfer Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Die Behörden alarmierte den Angaben zufolge ein Familienmitglied.

Die Kriminalpolizei führt unter Leitung der Staatsanwältin Lorena Henry die Ermittlungen. Für die tatverdächtige Enkelin gilt die Unschuldsvermutung. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht.