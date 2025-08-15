Eine Frau erlitt am Donnerstag im Kanton Freiburg einen Herzstillstand. Dank schneller Hilfe von Polizisten und Passanten konnte sie wiederbelebt und ins Spital gebracht werden. Ihr Leben ist nicht mehr in Gefahr, so die Polizei.

Foto: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Am Donnerstagmittag bemerkte eine Streife der Kantonspolizei auf der Kantonsstrasse zwischen La Tour-de-Trême und Epagny im Kanton Freiburg mehrere Autofahrer, die teilweise auf der Fahrbahn angehalten hatten und mit einer Autofahrerin sprachen. Es stellte sich heraus, dass die Beifahrerin des Wagens einen Herzstillstand erlitten hatte. Die Polizisten leisteten schnell Erste Hilfe, führten eine Herzdruckmassage durch und setzten einen Defibrillator ein.

Polizei dankt Helfern

Die Autofahrer und andere Anwesende unterstützten die Rettungskräfte, indem sie die Beifahrerin vor der Sonne und der Hitze schützten. Sie konnte wiederbelebt und mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Ihr Leben ist nicht mehr in Gefahr, heisst es in einem Communiqué.

Die Polizei bedankt sich bei allen Anwesenden für die rasche Hilfe.