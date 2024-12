Er kollidierte in Köniz BE mit einer Barriere Chinese (†58) nach E-Bike-Unfall im Spital verstorben

Am Mittwochabend ist ein E-Bike-Fahrer in Köniz bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Er wurde mit der Ambulanz in kritischem Zustand ins Spital gefahren, wo er am Samstag verstarb.