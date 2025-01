Drama in Schaffhausen Frau (†78) bei Schlafzimmerbrand verstorben – eine Person im Spital

Am Mittwochmorgen ist bei einem Brand in einer Liegenschaft in der Stadt Schaffhausen eine Frau ums Leben gekommen. Das teilte die Schaffhauser Polizei mit. Eine weitere Person musste für weitere Untersuchungen ins Spital gebracht werden.