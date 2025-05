Brand ausserhalb von Gebäude Starke Rauchentwicklung am Flughafen Frankfurt

Am Flughafen in Frankfurt kam es am Donnerstag zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Video zeigt einen Brand in der Nähe des Flughafengebäudes. Die Ursache ist bisher unklar.

Publiziert: vor 35 Minuten | Aktualisiert: vor 22 Minuten