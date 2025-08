In der Stadt Schaffhausen ist am Dienstagnachmittag eine geköpfte Katze aufgefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Bluttat wurde zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag verübt. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Valentin Köpfli Redaktor News

Grausiger Fund in der Stadt Schaffhausen: Am Dienstagnachmittag hat eine Anwohnerin in ihrem Garten im Gruben-Quartier ihre tote Katze entdeckt. Diese war geköpft worden. Zudem fehlte ihr der Schwanz. Laut der Schaffhauser Polizei wurde die Katze getötet und anschliessend in den Garten der Frau gelegt. Die Tatwaffe ist unbekannt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, muss die Bluttat zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag verübt worden sein. Personen, die in der besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei zu melden.