Am Donnerstagabend hat sich im Berner Oberland ein Erdbeben mit einer Magnitude um 3,5 ereignet. Das Epizentrum befand sich bei Mürren.

Marian Nadler Redaktor News

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat im Kanton Bern ein Erdbeben registriert. Das Epizentrum der Erschütterung mit einer Magnitude von etwa 3,5 lag bei Mürren. Das Beben ereignete sich am Donnerstag um 19.38 Uhr in einer Tiefe von 1,9 Kilometern.

Rund um das Epizentrum dürfte der Erdstoss spürbar gewesen sein. Schäden sind jedoch bei einem Erdbeben der Stärke 3,5 nicht zu erwarten.

«Das Erdbeben hat mich ganz kurz in Schrecken versetzt. Ich wohne in Mürren und schaute zum fraglichen Zeitpunkt Fernsehen. Plötzlich gab es einen etwa zwei Sekunden langen richtigen Schlag ins Haus und das Haus hat richtig gezittert», berichtete ein Leserreporter. Weiter sei nichts passiert, auch Schäden habe es keine gegeben.