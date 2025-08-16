Am Freitag ereignete sich in einer Badi im Kanton Thurgau ein Unfall. Ein Mädchen (3) wurde regungslos im Wasser aufgefunden und musste reanimiert werden.

1/2 Ein dreijähriges Mädchen musste nach einem Unfall in einer Badi in Weinfelden reanimiert werden. Foto: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 16.45 ging bei der Notrufzentrale die Meldung über ein 3-jähriges Mädchen ein, das in einer Badi hat reanimiert werden müssen. Das Mädchen wurde gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau regungslos im Wasser aufgefunden worden.

Wie die Polizei in der Mitteilung schreibt, begannen der Bademeister, sowie eine medizinische Fachperson, umgehend mit der Reanimation – mit Erfolg. Das Kind wurde im Anschluss durch die Rega zwecks weiterer Untersuchung ins Spital geflogen.