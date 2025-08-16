DE
Badeunfall in Weinfelden TG
Regungslos im Wasser – Mädchen (3) muss reanimiert werden

Am Freitag ereignete sich in einer Badi im Kanton Thurgau ein Unfall. Ein Mädchen (3) wurde regungslos im Wasser aufgefunden und musste reanimiert werden.
Publiziert: vor 59 Minuten
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Ein dreijähriges Mädchen musste nach einem Unfall in einer Badi in Weinfelden reanimiert werden.
Foto: KEYSTONE/ANTHONY ANEX
Angela Rosser

Kurz nach 16.45 ging bei der Notrufzentrale die Meldung über ein 3-jähriges Mädchen ein, das in einer Badi hat reanimiert werden müssen. Das Mädchen wurde gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau regungslos im Wasser aufgefunden worden.

Wie die Polizei in der Mitteilung schreibt, begannen der Bademeister, sowie eine medizinische Fachperson, umgehend mit der Reanimation – mit Erfolg. Das Kind wurde im Anschluss durch die Rega zwecks weiterer Untersuchung ins Spital geflogen.

