Bei einer wilden Fahrt durch das Zentrum der marokkanischen Grossstadt Marrakesch hat ein Autofahrer am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt. Sein Fahrzeug hatte ein Schweizer Kennzeichen.

Amokfahrt mit Schweizer Kennzeichen in Marrakesch

Der Audi RS3 fuhr offenbar bewusst Menschen an.

Marian Nadler Redaktor News

Ein Audi mit Kontrollschildern aus dem Kanton Jura hat am Donnerstagabend in Marrakesch für wüste Szenen gesorgt. Wie mehrere lokale Medien übereinstimmend berichteten, fuhr der Fahrer des Audi RS3 mit voller Geschwindigkeit auf der Hauptstrasse der marokkanischen Stadt. Bei der irren Fahrt wurden mehrere Töfffahrer verletzt. Sie wurden später in ein Spital eingeliefert.

Der Fahrer des Autos und sein Beifahrer wurden von der Polizei verfolgt und in einem Industriegebiet der Stadt festgenommen. Medienangaben zufolge handelt es sich bei dem Audi-Fahrer um einen im Ausland lebenden Marokkaner. Wie «20 Minutes» berichtet, ist das betroffene Fahrzeug auf den Namen eines Einwohners in Delémont JU zugelassen. Die Ermittlungen laufen.