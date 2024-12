Am Samstagmorgen wurde in Gottshaus eine Frau durch einen Stier schwer verletzt. Sie musste mit der Rega ins Spital gebracht werden.

Die Frau wurde gegen ein Gitter gedrückt. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Janine Enderli Redaktorin News

Stier-Angriff in Gottshaus TG: Um zirka 11 Uhr war eine 23-jährige Frau am Samstag in einem Stall mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Dabei wurde sie nach ersten Erkenntnissen von einem Stier angegriffen und gegen ein Gitter gedrückt. Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau geklärt.