Am Dienstagmorgen hatten die SBB mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Betroffen war der Billettkauf und die Anzeigen an mehreren Bahnhöfen.

Die Anzeige in Olten sieht am Dienstagmorgen anders als gewöhnlich aus.

Am Dienstagmorgen hatten die SBB massive Probleme: Anzeigen an mehreren Bahnhöfen, darunter Bern und Olten, waren betroffen, ebenso der Online-Fahrplan und Billettkauf im Netz und an den Automaten. Auch das Infoportal, auf dem die SBB normalerweise zur Betriebslage und Störungen informiert, war nicht abrufbar.

Am Bahnhof Olten bat die SBB den Reisenden auf der Anzeige darum, den Online-Fahrplan zu konsultieren. Eine Leserreporterin aus Zürich berichtete, sie habe gegen zehn Uhr versucht, in der SBB-App Tickets zu kaufen. Dies war jedoch nicht möglich.

IT-Fachleute suchen Lösung

Die SBB bestätigten die Störung auf Blick-Anfrage. Das genaue Ausmass sei unklar, teilten die SBB kurz vor 11 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Ihre Fachleute würden mit Hochdruck an der Behebung arbeiten. «Der Bahnverkehr ist von der Störung nicht direkt betroffen, die Züge verkehren gemäss Fahrplan. Einzelne Verspätungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Sicherheit des Bahnbetriebs ist gewährleistet», hiess es weiter.

Im Tessin musste der Regionalverkehr nach einem Stillstand neu hochgefahren werden, Züge zwischen Bern und Olten wurden von der Neubaustrecke auf die Stammstrecke umgeleitet. Aktuell muss mit Verspätungen bis zu 60 Minuten gerechnet werden.

Weitere Informationen sollen folgen. Gegen 11 Uhr war die Störung zumindest online wieder behoben.