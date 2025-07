Um 3 Uhr Morgens wurden viele Menschen in Oerlikon von der Alertswiss-App aus dem Schlaf gerissen. Wegen einem Grossbrand hat sich starker Rauch entwickelt.

Grossbrand an der Friesstrasse in Zürich Oerlikon

Ein Leserbild zeigt den Rauch über Zürich-Oerlikon. Foto: Lesereporterin

Darum gehts Brand an der Friesstrasse, Anwohner über Alertswiss-App gewarnt

Menschen sollen drinnen bleiben und die Fenster schliessen

Bilder zeigen einen riesigen Rauchpilz über dem Quartier

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

An der Friesstrasse in Zürich ist am frühen Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Anwohner wurden um 3 Uhr über die Alertswiss-App vor starker Rauchentwicklung gewarnt. Sie sollen drinnen bleiben und die Fenster schliessen.

Bilder einer Leserreporterin zeigen einen riesigen Rauchpilz über dem Quartier. Laut der Karte der Alertswiss-App ist das Gebäude an der Friesstrasse 34 betroffen. Im besagten Gebäude befindet sich ein Puregym, eine Filiale von Otto's Schnäppchenmarkt sowie der Lebensmittelhändler Discount-Markt.

