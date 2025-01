Schweizer stirbt in iranischem Gefängnis

Ein Schweizer hat angeblich am Donnerstag in einem iranischen Gefängnis Suizid begangen. Das behaupten iranische Staatsmedien. Die Person war wegen Spionageverdachts verhaftet worden. Eine Anfrage beim EDA ist hängig.

1/2 Die Satellitenaufnahme soll das Gefängnis von Semnan zeigen. Foto: Google

Daniel Macher Redaktor News

Gemäss iranischen Medien haben Sicherheitsbehörden einen Schweizer Staatsbürger wegen «Spionageverbrechen» festgenommen. Es würden Dokumente dazu vorliegen, heisst es. Nach Angaben des obersten Richters wurde der Schweizer mit einem anderen Gefangenen in einem Raum im Semnan-Gefängnis festgehalten.

Am Donnerstagmorgen soll die Person seinen Mitinsassen gebeten haben, Essen vom Gefängnisbuffet für ihn zu holen. «Der Gefangene nutzte die Zeit, in der er allein in der Zelle blieb und beging Selbstmord», wird der Richter in Medienberichten zitiert.

Eine Anfrage von Blick ist beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA hängig.

+++ Update folgt +++