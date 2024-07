In der Nacht auf Samstag wurde die Kantonspolizei Freiburg alarmiert. Ein Mann soll in Givisiez auf eine Hauseingangstüre geschossen haben. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden.

In der Nacht auf Samstag nahm die Kapo Fribourg einen mutmasslichen Amokschützen fest.

Natalie Zumkeller Praktikantin News

Am Samstagmorgen, um etwa halb eins, wurde die Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei Fribourg von einem Bewohner eines Gebäudes an der Route d'Epinay in Givisiez FR wegen eines Amokschützen alarmiert. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Mann habe zuvor mit einer Schusswaffe auf die Eingangstür geschossen und klingelte anschliessend an den Wohnungstüren.

Dank einem grossen Polizeiaufgebot gelang es der Einsatzgruppe der Kapo die Person, die sich im Treppenhaus des Gebäudes befand, zu entwaffnen und festzunehmen.

Schütze wurde ins Spital gebracht

Der 67-jährige Mann, der selbst im Gebäude wohnt, soll sich mit einer Schusswaffe selber am Fuss verletzt hatte. Er wurde mit einer Ambulanz und unter Polizeibegleitung ins Spital gebracht.

Die Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt. Die benutzte Langwaffe, ein Gewehr des Typs 22 Long Rifle, wurde beschlagnahmt. Bei der Tatbestandsaufnahme wurde festgestellt, dass der mutmassliche Täter mehrere Schüsse auf die Eingangstüre des Gebäudes abgegeben hatte. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um die Umstände und den Tathergang zu klären.