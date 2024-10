In der diesjährigen Königsklasse kam es schon früh zu einigen Überraschungen. In den ersten drei Runden mussten selbst die Top-Favoriten Rückschläge hinnehmen. Hier sind die acht grössten Sensationen, die kaum jemand erwartet hätte.

Die Lille-Spieler bejubeln ihren Coup gegen Real Madrid. Foto: UEFA via Getty Images

Auf einen Blick Lille und Feyenoord überraschen mit Auswärtssiegen

PSG und PSV trennen sich 1:1 trotz vieler Chancen

Sporttip-Wettquote von 6.24 für das PSG-PSV Unentschieden

Atalanta bleibt ohne Gegentor in drei europäischen Spielen

Atlético Madrid – Lille 1:3 (1:0)

Lille feiert letzten Mittwoch einen beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg bei Atlético Madrid und trotzt damit den Erwartungen, die sich in einer Sporttip-Wettquote von 5.83 widerspiegelten. Wer also 10 Franken auf Lille gesetzt hatte, freute sich über 58.30 Franken. Trotz einer frühen Führung durch Julian Alvarez verliert Atlético nach dem Ausgleich des Ex-Baslers Edon Zhegrova und zwei Toren von Jonathan David die Kontrolle über das Spiel. Lille nutzt seine Chancen eiskalt, während Atlético in der zweiten Halbzeit offensiv kaum Gefahr ausstrahlt.

Benfica Lissabon – Feyenoord Rotterdam 1:3 (0:2)

Feyenoord gelingt letzten Mittwoch ein 3:1-Auswärtssieg bei Benfica, obwohl die Niederländer mit einer Wettquote von 6.35 als Aussenseiter ins Spiel gingen. Ayase Ueda bringt Feyenoord früh in Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Antoni Milambo. Benfica kämpft sich durch den Anschlusstreffer von Kerem Aktürkoglu zurück, doch Feyenoord hält stand. Milambo sorgt in der Nachspielzeit für die Entscheidung, und Torhüter Timon Wellenreuther trägt mit mehreren glänzenden Paraden entscheidend dazu bei, den Erfolg zu sichern.

Lille – Real Madrid 1:0 (1:0)

Erneut Lille, erneut gegen Madrid, denn die Nordfranzosen sorgen am zweiten Spieltag der Königsklasse für den überraschendsten Sieg! Mit einer Sporttip-Wettquote von 5.48 gelten die Franzosen als klare Aussenseiter, doch mit ihrem 1:0-Sieg gegen Real Madrid setzen sie ein Ausrufezeichen. Entscheidend ist ein Handspiel von Eduardo Camavinga, der Teile seiner Kindheit in Lille verbracht hat – der VAR greift ein, und Jonathan David verwandelt den fälligen Elfmeter kurz vor der Pause. Real findet auch in der zweiten Hälfte keine Lösungen gegen die gut organisierte Abwehr. Kylian Mbappé, der nach einer Verletzung ins Spiel kommt, bleibt ebenfalls wirkungslos. So kassiert Real die erste Niederlage in Europas höchster Spielklasse seit Mai 2023.

Monaco – Barcelona 2:1 (1:1)

Monaco schlägt Barcelona am ersten Spieltag mit 2:1 und sorgt mit einer Wettquote von 4.36 für eine echte Überraschung. Ein früher Fehler von Marc-André ter Stegen und eine Rote Karte für Eric Garcia bringen die Gäste in Bedrängnis. Maghnes Akliouche nutzt die Überzahl und bringt Monaco in Führung. Barcelonas 17-jähriger Lamine Yamal gleicht nach einer starken Einzelaktion Mitte der ersten Halbzeit aus. In der zweiten Hälfte sorgt Joker George Ilenikhena für das entscheidende 2:1, während Barcelona in Unterzahl keine Antwort mehr findet und die erste Niederlage unter Flick einstecken muss.

Paris St-Germain – PSV Eindhoven 1:1 (0:1)

Der Unterschied: ein Buchstabe, aber gleich viele erzielte Tore. PSG und PSV trennen sich am vergangenen Dienstag 1:1. Die Sporttip-Wettquote für ein Unentschieden lag bei 6.24. Ein Grund für die Quote: Unentschieden sind seltener als Siege. Trotz vieler Chancen der Franzosen trifft zuerst überraschend PSV durch Noa Lang. Ein Torwartfehler von Walter Benitez ermöglicht PSG den Ausgleich durch Achraf Hakimi. Ein Elfmeter für Paris in der Nachspielzeit wird nach VAR-Überprüfung zurückgenommen, wodurch das Remis bestehen bleibt. Das gemäss Wettquoten überraschendste Unentschieden.

Atalanta Bergamo – Celtic Glasgow 0:0

Trotz drückender Überlegenheit und zahlreicher Chancen schafft es Atalanta letzten Mittwoch nicht, Celtic zu bezwingen – das 0:0 fühlt sich für die Schotten wie ein Sieg an. Gian Piero Gasperinis Team verpasst es, seine Dominanz in Tore umzumünzen. Bei einer Sporttip-Wettquote von 5.51 ist das Unentschieden eine echte Überraschung. Immerhin: Atalanta hat in drei europäischen Spielen noch kein Gegentor kassiert.

Stuttgart – Sparta Prag 1:1 (1:1)

Der VfB Stuttgart und Sparta Prag liefern sich am zweiten Spieltag ein spannendes 1:1, ein Ergebnis, das gemäss einer Sporttip-Wettquote von 5.21 nicht zu erwarten war. Wer 10 Franken auf dieses Remis gesetzt hatte, kassierte 52.10 Franken. Enzo Millot bringt den VfB früh in Führung, doch Prag antwortet nach einer halben Stunde mit einem traumhaften Freistoss von Kaan Kairinen. Trotz klarer Überlegenheit in der zweiten Hälfte schafft es Stuttgart nicht, die gut organisierte Prager Defensive zu durchbrechen, und so bleibt es bei der überraschenden Punkteteilung.

Manchester City – Inter Mailand 0:0

Unerwartete Punkteteilung in Manchester! In der Neuauflage des 2023er-Finals kommen City und Inter nicht über ein 0:0 hinaus. Bei einer Wettquote von 4.61 ist das Remis ein Überraschungscoup. City dominiert zwar das Spiel, doch Inters Abwehr hält stand. Erling Haaland bleibt weitgehend abgemeldet, und Ilkay Gündogan vergibt zwei grosse Chancen. Auch Inters Konter bleiben ohne Erfolg. So endet der erste Kracher der Saison mit einem torlosen Unentschieden.