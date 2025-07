1/8 Fotospot bei der «Red Bull World of Racing»: In den Weltmeisterboliden kannst du dich reinsetzen. Foto: Red Bull Content Pool

Darum gehts Formel 1 boomt auf Social Media, Netflix und im Kino

Red Bull World of Racing bietet interaktive Motorsporterlebnisse

Jährlich pilgern Zehntausende zu den Rennstrecken auf der ganzen Welt. Millionen verfolgen die Formel 1 im TV. Besonders hochtourig dreht der F1-Motor auf Social Media, auf Netflix – und ab dem 26. Juni auch im Kino. Dann startet der 300-Millionen-Dollar-Film «F1» mit Brad Pitt in der Hauptrolle.

Die Formel 1 fasziniert und begeistert weltweit – mit Rennen in Monaco, Miami oder Melbourne. Und seit diesem Frühling auch in der «Red Bull World of Racing 2025» im Verkehrshaus Luzern. Die Ausstellung bietet faszinierende Einblicke; sie ist eine Attraktion mit ikonischen Fahrzeugen, interaktiver Motorsport-Action und spektakulären Inszenierungen.

Weltmeisterbolide mit brachialer Eleganz

Unbestrittener Höhepunkt ist die Möglichkeit, in einem Superboliden Platz zu nehmen. Der RB19 – dunkel und kräftig – strahlt brachiale Eleganz aus. Und die Aura des bisher erfolgreichsten Formel-1-Fahrzeugs der Geschichte ist sprichwörtlich spürbar: Max Verstappens legendäres Siegesauto steht hier im Verkehrshaus in Luzern am Fotospot. Es ist die einzige Ausstellung weltweit, in der man sich in ein Formel-1-Auto setzen und den Moment für Social Media festhalten kann.

Professionelle Aufnahmen aus drei verschiedenen Perspektiven sowie ein schneller, unkomplizierter Download per QR-Code sind im Erlebnis inbegriffen. Und schon sieht man sich von der Seite, von oben und via Close-up als Max Verstappen 2.0.

2023 gewann Red Bull Racing mit dem Wagen 21 von 22 Saisonrennen – 19 davon durch Max Verstappen, der in jener Saison seinen dritten von mittlerweile vier Weltmeistertiteln in Serie holte. Verstappen brach 2023 gleich mehrere Rekorde: unter anderem für die meisten Siege, die meisten Punkte (575) und den grössten Vorsprung. Sein damaliger Teamkollege Sergio Pérez wurde mit nicht einmal der Hälfte der Punkte (285) WM-Zweiter.

Emotionen erleben

Die «Red Bull World of Racing» bietet die Gelegenheit, sich zumindest für ein paar Sekunden wie der schnellste, beste und talentierteste Rennfahrer der Welt zu fühlen.

Es versteht sich von selbst, dass die Besucherinnen und Besucher Schlange stehen für diese exklusive Erfahrung im originalgetreuen Formel-1-Cockpit – das übrigens bemerkenswert eng ist und tief liegt. Wenn man sich dabei vorstellt, mit über 300 Kilometern pro Stunde über den Asphalt zu rasen, stockt einem der Atem. Zum Glück bleibt der Bolide stehen.

Ein paar Meter weiter lässt sich dagegen echtes Rennfeeling erleben: Im modernen Simulator können sechs Formel-1-Strecken gefahren werden. Mehrere Red-Bull-Boliden stehen zur Auswahl, um auf Tempo 300 zu beschleunigen und über den Parcours zu fliegen – nur um vor der nächsten Schikane wieder abzubremsen und dabei die Fliehkräfte zu spüren. So lässt sich die «Eau Rouge», die berühmteste Kurve des Automobilsports, mit Vollgas fahren. Die Magie der legendären Kehre in Spa-Francorchamps ist ungebrochen.

«Drive to Survive» befeuerte den F1-Boom

Die «Red Bull World of Racing» zeigt darüber hinaus zahlreiche Boliden und Motorräder aus allen Kategorien sowie eine LED-Show der Superlative. Dazu lädt sie zu interaktiven Spielen und zu einer Pit-Stop-Challenge ein. Sie bietet einen vielfältigen Einblick in die aussergewöhnlichen Aktivitäten und Motorsportleidenschaft von Red Bull – von herausragenden Champions bis zu technischen Meisterleistungen.

Die Ausstellung bildet verschiedene Facetten einer Branche ab, die gerade einen bemerkenswerten Boom erlebt. Und die Königsdisziplin Formel 1 zündet dabei wie eine Rakete. In diesem Jahr werden bis Weihnachten 24 Rennen ausgetragen – so viele wie noch nie. Doch im Grunde genommen ist das ganze Jahr Saison: Tag für Tag, Clip für Clip, Klick für Klick.

Die Dokumentarserie «Formula 1: Drive to Survive» auf Netflix hat das wachsende Interesse seit der ersten Staffel 2018 noch weiter befeuert. Mittlerweile gibt es sieben Staffeln mit je zehn Episoden. Die Aufnahmen sind eindrucksvoll, es gibt exklusive Interviews und Einblicke in die Boxengasse, und die Fahrer werden wie Titanen präsentiert: ehrgeizig, schnell, rücksichtslos – aber auch verletzlich und einfühlsam.

Frauen holen bei F1 rasant auf

Durch diesen Streaming-Hit gelang es, die junge Generation für eine Sportart zu begeistern, die zeitweise im Ruf stand, den Anschluss an das moderne Zeitalter verpasst zu haben. Das Gegenteil ist der Fall: Dank des Spotlights auf Technologie und Tempo, Taktik und Tiefe zählen nicht nur Jugendliche und junge Menschen, sondern auch viele Frauen zur wachsenden Fangemeinde.

Laut aktuellen Studien ist der Anteil weiblicher Formel-1-Zuschauer auf über 40 Prozent gestiegen – und fast die Hälfte der bald einer Milliarde Anhängerinnen und Anhänger ist unter 35 Jahre alt.

Der Film «F1», in dem Brad Pitt einen ehemaligen Rennfahrer spielt, der es nochmals wissen will, dürfte das Rennfieber noch einmal verstärken. Der Boom der Formel 1 hat längst auch internationale Konzerne erreicht: So verbinden etwa Lego, Mattel oder Disney das Kinderzimmer mit dem Rennzirkus – um nur drei Beispiele zu nennen.

Formel 1 erobert Tiktok, Instagram, Netflix und Kino

Auf Tiktok, Instagram und Co. begeistern Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren und alle anderen Rennställe Dutzende Millionen Followerinnen und Follower mit atemberaubendem Content. Die hochwertig produzierten Videos und trendigen Inhalte dienen der Markenbildung und Imagepflege – mit wachsendem Erfolg.

Fast 60 Prozent aller Formel-1-Supporter sind auf Tiktok, rund 40 Prozent auf Instagram. Und das ist erst der Anfang: Die Dynamik des Sports ist enorm, längst ist er Lifestyle und eine schillernde Premiummarke.

Es existieren zahlreiche Projekte, um das Formel-1-Fieber weiter anzuheizen – etwa ein «Drive to Survive»-Ableger mit Frauen im Fokus. In der Nachwuchsserie F1 Academy kämpfen Fahrerinnen zwischen 16 und 25 Jahren in Formel-4-Fahrzeugen darum, entdeckt zu werden – mit dem Ziel, irgendwann selbst in der Formel 1 zu fahren.

