Doris Leuthard: «Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist wichtiger denn je»

Braucht es den ökologischen Fokus 2025 noch?

Den Fokus auf Nachhaltigkeit braucht es mehr denn je. Nach dem Pariser Klimaabkommen wurden zwar Massnahmen definiert und Ziele gesetzt, doch heute drängen andere Themen in den Vordergrund – von Zollpolitik über Energiepreise bis zu steigendem Wettbewerbsdruck. Aber die Probleme, die wir auf dieser Welt haben, sind ja deswegen nicht weniger geworden. Gerade in der Schweiz sehen wir mit tauendem Permafrost oder Murgängen, wie dringlich das Thema bleibt.

Worauf kommt es an, damit ein Unternehmen unter die Top 5 kommt beim Green Business Award?

Wir legen Wert darauf, dass es nicht einfach ein Konzept auf dem Papier ist, sondern etwas, das schon in der Praxis funktioniert. Nach der guten Idee kommt das «Valley of Death», wo man Finanzen suchen, umsetzen und Mitarbeitende einstellen muss. Erst wenn das überwunden ist, hat man eine reelle Chance am Markt. Darum prämieren wir Unternehmen, die diesen Weg schon hinter sich haben. Am Schluss geht’s auch um die Leidenschaft, das Feuer, das jemand für seine Ideen hat.

Spielt es eine Rolle, ob hinter der Idee ein Grosskonzern oder ein Start-up steckt?

Nein. Aber wir wollen ein Business, das eine internationale Ausstrahlung hat. So gerne wir alle die Schweiz haben: Man muss auch die Vision haben, sein Produkt international zu verkaufen. Sonst verändert man eben leider nur wenig.

Was brauchen Unternehmen, um Innovation und Nachhaltigkeit zu pushen?

Leidenschaft – und Kapital. Es braucht Investor:innen, die sagen: Ich glaube an dich, ich finde es eine tolle Idee. Damit Start-ups in aller Ruhe diesen Aufbau machen und überleben können, bis die ersten Kundinnen und Kunden vorhanden sind. In der Schweiz ist die Kultur von Risikokapital nicht so verbreitet wie in den USA. Darum sind in der Jury des Green Business Award auch Leute, die die Mechanismen der Kapitalmärkte kennen. Das ist am Schluss – nebst der Leidenschaft und einem guten Produkt – halt nötig. Ohne Geld kannst du nichts entwickeln und dann verbreiten.