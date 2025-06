Einst produzierte Philip Morris in Neuenburg die ersten Marlboro-Zigaretten ausserhalb der USA. Heute arbeitet die Firma am weltweiten Ende der Zigarette. Das Epizentrum dieser Arbeit: wieder Neuenburg.

Im «Cube» am Neuenburgersee arbeiten 980 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an besseren Alternativen zur Zigarette – für die ganze Welt.

Sieben Fakten über Philip Morris International (PMI) und die Rolle der Schweiz beim Weltkonzern, die du (wahrscheinlich) noch nicht kanntest:

1 Philip Morris gab es wirklich

Der Name des Unternehmens geht auf eine Person zurück: Philip Morris war ein Tabakhändler, der 1847 in der Bond Street in London ein Geschäft eröffnete. Sein Sohn, Leopold Morris, gründete später «Philip Morris & Company» und legte damit den Grundstein für einen heute weltweit führenden Tabakkonzern. Im ursprünglichen Laden wurden von Hand gerollte Zigaretten und andere Tabakwaren verkauft. Daraus entstand im Laufe der Zeit mit Philip Morris International (PMI) eines der bekanntesten Unternehmen der Tabakbranche.

2 Grosse Forschungs- und Entwicklungsabteilung in der Schweiz

In Neuenburg betreibt Philip Morris ein grosses Forschungszentrum mit einem Team von 980 Mitarbeitenden – darunter Wissenschaftlerinnen, Ingenieure, Technikerinnen und Techniker. Sie arbeiten im «Cube» an Innovationen, die das Potenzial haben, die durch das Zigarettenrauchen verursachten Schäden erheblich zu reduzieren. Die Labore sind mit modernster Technologie ausgestattet, und die Forschenden führen streng wissenschaftliche Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte durch. PMIs Engagement für die Forschung unterstreicht das Ziel, eine rauchfreie Zukunft zu schaffen und Zigaretten so schnell wie möglich durch bessere Alternativen zu ersetzen.

3 Ja, PMI will Zigaretten abschaffen

Obwohl Philip Morris International eine Tabakfirma ist, verfolgt sie das Ziel, Zigaretten ganz abzuschaffen. Das Unternehmen setzt auf bessere, rauchfreie Alternativen wie Tabakerhitzer, E-Zigaretten oder Nikotinbeutel. Die Unternehmensführung hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie sich eine Zukunft ohne Zigaretten wünscht – und investierte seit 2008 bereits rund 14 Milliarden US-Dollar in Produkte mit reduziertem Risiko sowie in gesetzliche Rahmenbedingungen, welche die Schadensminderung unterstützen.

4 60 Jahre Firmengeschichte in der Schweiz

Trotz dem Umstand, dass Philip Morris ein US-amerikanisches Unternehmen ist, ist es schon seit über 60 Jahren in der Schweiz präsent. In Neuenburg wurden sogar die ersten Marlboro-Zigaretten ausserhalb der USA produziert – aufgrund einer Lizenzvereinbarung mit der Fabrique de Tabac Réunies. 1964 übernahm Philip Morris diese Fabrik und eröffnete ein neues Produktionszentrum. Im selben Jahr expandierte das Unternehmen nach Lausanne und richtete dort einen Standort für 20 Mitarbeitende ein. Bis heute spielt die Schweiz eine zentrale Rolle: Das globale Operations Center mit über 1500 Mitarbeitenden befindet sich in Lausanne. Neuenburg beherbergt das weltweite Forschungs- und Entwicklungszentrum, die industrielle Entwicklungsabteilung und eine Fabrik mit insgesamt ebenfalls rund 1500 Beschäftigten.

5 Nachhaltigkeitsinitiativen

Philip Morris International engagiert sich aktiv für Nachhaltigkeit – zum Beispiel mit Zielen wie der Reduktion von Treibhausgasemissionen, Abfallvermeidung und dem Schutz der Biodiversität. Das Unternehmen verfolgt ambitionierte Ziele, um CO₂-neutral zu werden und seine Umweltbelastung zu minimieren. Auch entlang der Lieferkette wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Tabakbauern, um ökologische Anbaumethoden zu fördern und deren Lebensgrundlage zu verbessern.

6 Starker wirtschaftlicher Beitrag in der Schweiz

Mit über 3000 Arbeitsplätzen ist Philip Morris International ein bedeutender wirtschaftlicher Akteur in der Schweiz. Das Unternehmen wirkt sich positiv auf viele Branchen aus, von der Landwirtschaft über die Produktion bis hin zum Detailhandel. Im Jahr 2024 beliefen sich die Ausgaben von PMI in der Schweiz auf 4,7 Milliarden US-Dollar, darunter 486 Millionen allein für Forschung und Entwicklung.

7 Verpflichtung zur Transparenz

Trotz einer gewissen Skepsis gegenüber der Branche setzt Philip Morris International auf Transparenz. Das Unternehmen veröffentlicht regelmässig Berichte über Fortschritte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Wissenschaft und auf dem Weg zur rauchfreien Zukunft. Zudem sucht PMI aktiv den Dialog mit Behörden, Wirtschaftsverbänden sowie Konsumentinnen und Konsumenten, um klare und verlässliche Informationen über seine Produkte und Initiativen bereitzustellen. Das transparente Handeln schafft Vertrauen und stellt verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln unter Beweis.