Freiwilligenarbeit ist wichtig und wertvoll – auch an der UEFA Women’s EURO 2025. Sabine Bühlmann hat in den letzten Monaten viel Zeit und Leidenschaft investiert und damit ihren Beitrag geleistet, damit das Turnier in der Schweiz zum Volksfest wurde.

1/6 Sabine Bühlmann ist als Freiwillige seit Anfang Jahr mit viel Herzblut an der UEFA Women’s EURO 2025 dabei. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts UEFA Women’s EURO 2025 begeistert mit vollen Stadien

Sabine Bühlmann engagiert sich mit Herzblut als Freiwillige

Über 12'000 Bewerbungen für 2500 Volunteer-Positionen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der AXA

Die UEFA Women’s EURO 2025 fasziniert die Schweiz. Fanmärsche in den Städten und volle Stadien, Begeisterung und bemerkenswerte mediale Abdeckung begleiten den grössten Anlass in der Schweiz seit vielen Jahren. Farbenfrohe Bilder von fröhlichen Menschen werden ins Ausland transportiert, die Gastgebernation präsentiert sich von der besten Seite. Das liegt auch an der reibungslosen Organisation sowie an den rund 2500 Volunteers, die im ganzen Land unterwegs sind.

Eine davon ist Sabine Bühlmann (35), die als Freiwillige seit Anfang Jahr mit viel Herzblut dabei ist. «Es ist eine schöne und sinnstiftende Tätigkeit», sagt sie. «Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man Teil dieses grossartigen Turniers sein darf.»

Sabine Bühlmann hat als Langzeit-Volunteer bereits im Februar und März zahlreiche Interviews mit Bewerberinnen und Bewerbern für die Spielorte Bern und Thun geführt – und war während der UEFA Women’s EURO 2025 in Thun tätig. «Die Euphorie und die Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer sind ansteckend», sagt sie.

Freiwillige bilden das Rückgrat des Turniers

Insgesamt fanden allein für Bern und Thun 1012 Interviews statt, in Thun waren an der UEFA Women’s EURO 2025 nun knapp 240 Volunteers im Einsatz. 200 rund ums Stadion, 40 in der Fan-Zone in der Innenstadt. Sabine Bühlmann selbst war als ACE eingeteilt, das sind eine Art Springer, die immer dort aushelfen, wo es gerade brennt, und auch einmal dafür sorgen, dass den vielen Freiwilligen bei den hohen Temperaturen stets genügend Wasser zur Verfügung steht. «Wir sind ein gutes und eingespieltes Team», schwärmt sie.

Die ACE Volunteers unterstützen alle Projektteams bei Last-Minute-Anfragen mit zusätzlichen Volunteers oder bei der Notwendigkeit, ein Nichterscheinen oder einen Ausfall zu ersetzen. Sie erhalten aufgrund der Vielseitigkeit ihrer Position Einblicke in mehrere Projekte und Rollen. «Wir sind das Ass im Ärmel», sagt Sabine Bühlmann schmunzelnd.

Die AXA ist stolze Partnerin der UEFA Women’s EURO 2025 Mit dem Engagement setzt sich die AXA dafür ein, dass Frauen im Fussball – und im Sport generell – die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Mit dem Sponsoring der UEFA Women’s EURO 2025 baut die AXA ihr bestehendes Engagement im Frauenfussball aus und ist Teil des grössten europäischen Teamsportevents für Frauen im Jahr 2025. Nicht nur als Sponsorin, sondern als offizielle Partnerin der Volunteers – jener Frauen und Männer also, die im Hintergrund dafür sorgen, dass das Turnier läuft. Mit dem Engagement setzt sich die AXA dafür ein, dass Frauen im Fussball – und im Sport generell – die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Mit dem Sponsoring der UEFA Women’s EURO 2025 baut die AXA ihr bestehendes Engagement im Frauenfussball aus und ist Teil des grössten europäischen Teamsportevents für Frauen im Jahr 2025. Nicht nur als Sponsorin, sondern als offizielle Partnerin der Volunteers – jener Frauen und Männer also, die im Hintergrund dafür sorgen, dass das Turnier läuft. Mehr erfahren

Ehrenamtliche Arbeit ist wertvoll und wichtig, sie bildet an Veranstaltungen, in Vereinen und in Verbänden das Rückgrat aller Aktivitäten. Freiwillige vor – diesen Spruch kennt jedes Kind. Und laut dem Freiwilligen-Monitoring des Bundesamts für Statistik wurden in der Schweiz im Jahr 2020 fast 10 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit geleistet – einschliesslich Hausarbeit. Der Wert dieser unentgeltlichen Tätigkeiten wird mit 434 Milliarden Franken angegeben. Demnach sind in der Schweiz 39 Prozent aller Menschen ab 15 Jahren in Vereinen oder Organisationen freiwillig aktiv.

Zum Beispiel Sabine Bühlmann. Die 35-Jährige hat schon früher ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt, etwa in der Feldmusik oder im Turnverein. Sie sagt, es sei ihr ein Anliegen, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Bei der AXA arbeitet sie seit zwei Jahren als Assistentin der Regionenleitung in Bern und feiert im August das 20-Jahr-Jubiläum in der Firma – sie hatte einst bereits das KV im Versicherungskonzern absolviert. Die Luzernerin wohnt immer noch in der Zentralschweiz und war bereits an den AXA-Standorten in Kriens, Zug und Zürich tätig.

Über 12'000 Bewerbungen

Und weil die AXA den Frauenfussball unter anderem als Namensgeberin der obersten Liga in der Schweiz sowie als Partnerin des Europäischen Fussballverbands Uefa stark unterstützt, war es für Bühlmann keine Frage, dass sie sich an der UEFA Women’s EURO 2025 engagiert. Sie war dabei, als am 1. Oktober 2024 auf dem Jungfraujoch der offizielle Kickoff des Events lanciert wurde. Und sie stellte sich gerne zur Verfügung, um bei der Vorbereitung mitzuhelfen und schliesslich in Thun aktiv zu sein. «Ich schätze die Vielfältigkeit meiner Arbeit sehr.»

An den Interviews ging es für Sabine Bühlmann darum, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden – und auch gleich die passenden Rollen für sie. Insgesamt gingen etwas mehr als 12'000 Bewerbungen für die 2500 Volunteer-Positionen an der UEFA Women’s EURO 2025 ein. Am beliebtesten waren Aufgaben in den grossen Städten Zürich, Basel und Bern, aber auch Thun hat sich als Hotspot erwiesen. Nicht nur wegen der drei Begegnungen dort, sondern auch, weil die ausländischen Gäste gerne die wunderschöne Stadt am Tor zum Berner Oberland besuchen. Und nicht zuletzt ist auch das Camp des Schweizer Nationalteams in Thun. «Die Begegnungen mit den Fans sind bereichernd», sagt Bühlmann. «Sie sind gut drauf und locker und auch dankbar, wenn wir ihnen helfen können.»

Ausgelassene und ansteckende Stimmung

Man wird sich jedenfalls noch lange an die UEFA Women’s EURO 2025 erinnern. Die holländischen Anhängerinnen und Anhänger sorgen für prächtige Bilder, die Fan-Zonen in den Innenstädten sind überfüllt, die Stimmung ist ausgelassen und ansteckend. Sabine Bühlmann lässt sich ebenfalls mitreissen, selbst wenn sie keine Fussballnärrin ist. «An den grossen Turnieren aber sitze ich immer vor dem TV», sagt sie. «Und jetzt ist es toll, mehr als nur Konsumentin zu sein.» Es ist ihr ein besonderes Anliegen, dass sich auch die Volunteers während der UEFA Women’s EURO 2025 wohlfühlen. «Ich kannte viele von ihnen ja vorher nur von den Interviews. Nun trafen wir uns an den Spieltagen in Thun und arbeiteten eng zusammen.»

Es sei entscheidend, sagt Bühlmann, dass die vielen Freiwilligen nicht nur Dankbarkeit und Wertschätzung spüren, sondern zum Beispiel auch angemessen verpflegt werden. Zudem erhalten die Volunteers offizielle Bekleidung, nach dem letzten Spiel in Thun fand eine grosse Party statt. Sabine Bühlmann ist dem Fussball also in den letzten Wochen nähergerückt, aber sie wird dem Laufsport weiterhin enger verbunden sein. Sie läuft gerne auf der Strasse, an Halbmarathons etwa, und sie bestritt auch schon den Jungfrau-Marathon im Berner Oberland. Sie weiss deshalb, wie zentral Willen, Ausdauer und Einstellung sein können. Es sind Eigenschaften, die ihr auch als Volunteer an der UEFA Women’s EURO 2025 helfen, mit den Herausforderungen einer derart bedeutenden Veranstaltungen umzugehen.