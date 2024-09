Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Suzuki

Piz Bernina, Piz Palü, Piz Buin: Sie gehören zu den höchsten und bekanntesten Bergen der Bündner Alpen. Einer der bekanntesten Berge namens Piz verirrte sich einst sogar ins Berner Oberland und in die Kinos der Welt. Der Piz Gloria war Hauptschauplatz des James-Bond-Films «Im Geheimdienst ihrer Majestät», in Tat und Wahrheit handelte es sich um das Schilthorn. Dann kennt man noch den Piz Sulai.

Doch Moment mal: Piz Sulai? «Es handelt sich um unser Herbst-Sondermodell», erklärt Reto Kreis, Director Product, Price, Planning bei Suzuki Schweiz. Sicherlich nach einem Engadiner Piz benannt, oder? Nein, diesen Berg haben die Kartographen (noch) auf keiner Landkarte verzeichnet. Den Piz Sulai kann man nicht besteigen. Aber man kann in ihn einsteigen.

Sonnenberg? Passt!

Der Piz Sulai ist ein symbolischer Berg, der in den Schweizer Büros des japanischen Autoherstellers entstanden ist. «2008 haben wir dieses Sondermodell zum ersten Mal für die Schweiz lanciert. Bei der Namenssuche hat uns auf Anhieb das rätoromanische Wort Piz für Bergspitze gut gefallen. Also haben wir intern einen Wettbewerb ausgeschrieben. Es kamen wirklich viele Vorschläge. Ein Mitarbeiter aus dem Engadin hatte letztlich die Idee für Piz Sulai. Sulai ist romanisch und bedeutet Sonne. ‹Sonnenberg› fanden wir sehr passend», so Kreis, der das Projekt seit Tag 1 begleitet.

Passend ist der Name Piz Sulai auch, weil der Anteil an 4x4-Autos bei Suzuki sehr hoch ist. «Das ist unser USP», sagt Kreis. Und das merkt man nicht zuletzt an den Verkaufszahlen. «In den Bergregionen haben wir grundsätzlich einen besseren Marktanteil als in den Städten», so Kreis. Die Vorteile eines 4x4 kommen hier besonders gut zum Tragen. «Mit den Suzuki-Modellen mit Allradantrieb kommt man jeden Berg hoch und fährt auch sicher auf schneebedeckter Unterlage.» Der Piz Sulai ist also das perfekte Gefährt für alle, die in den Bergen leben oder ihre Freizeit gerne dort verbringen. Egal, ob Bündnerin, Bündner oder aus einem anderen Kanton stammend.

Die Special Edition Piz Sulai ist in diesem Herbst als Suzuki S-Cross und Vitara (Bild oben) erhältlich. Die Sonderedition unterscheidet sich nicht von den Standardmodellen im SUV-Styling. Doch der Kunde bekommt mehr fürs Geld. «Beim Kauf eines Piz Sulai erhält man einen Satz hochwertiger Winterreifen gratis dazu», erklärt Kreis. «Mit unseren Sondermodellen wollen wir nicht alte Autos liquidieren, sondern bieten die neusten Modelle mit einem Mehrwert für den Kunden an.» Wer vom Angebot profitieren will, sollte schnell zuschlagen. «Der Piz Sulai kommt in einer limitierten Auflage. Wir haben 800 Stück bestellt. Es hät, solangs hät!»

Dein Allrad-Abenteuer startet hier! Entdecke das Sondermodell Piz Sulai von Suzuki. Die limitierten Suzuki S-Cross (im kleinen Bild rechts) und Vitara mit Allradantrieb bringen dich sicher durch jedes Gelände. Dazu gibts im Package unter anderem hochwertige Winterreifen. Sei schnell und sichere dir eines der nur 800 Modelle. Informiere dich jetzt und starte dein nächstes Abenteuer! Entdecke das Sondermodell Piz Sulai von Suzuki. Die limitierten Suzuki S-Cross (im kleinen Bild rechts) und Vitara mit Allradantrieb bringen dich sicher durch jedes Gelände. Dazu gibts im Package unter anderem hochwertige Winterreifen. Sei schnell und sichere dir eines der nur 800 Modelle. Informiere dich jetzt und starte dein nächstes Abenteuer! Jetzt mehr erfahren

Das 4x4 Sondermodell Piz Sulai gibt es nun schon seit 16 Jahren. «Diese limitierte Ausgabe ist bereits zur Tradition geworden. Und es gibt mittlerweile Kunden, die explizit danach fragen», weiss Kreis. Tradition ist auch, dass es zum Auto ein Gadget im Piz-Sulai-Stil gibt. Welches es dieses Jahr sein wird, lässt Kreis jedoch noch offen.