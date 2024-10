Was tun, wenn das Auto plötzlich den Geist aufgibt? Anja fand im Auto-Abo von Carvolution die ideale Lösung. Ursprünglich für ein paar Monate gedacht, behält sie das Fahrzeug nun deutlich länger. Was sie dazu bewogen hat, verrät sie im Interview.

Kurz zusammengefasst Anja Gysin liebt die Flexibilität und Partnerschaft von Carvolution

Carvolution nimmt ihr viel Arbeit ab, hilft, Zeit und Geld zu sparen

Sie verlängerte ihr Fiat-500-Abo um drei Jahre Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Wie bist du zu Carvolution gekommen und was hat dich letztendlich am Auto-Abo überzeugt?

Ich brauchte dringend ein neues Fahrzeug, da mein Tiguan einen Motorschaden hatte, es Winter war und wir kurz vor dem Umzug standen. Ich hatte weder Zeit noch Lust, mich intensiv mit der Autosuche zu beschäftigen. Carvolution schien mir kurzfristig eine tolle Lösung. Entscheidend war, dass ich die monatlichen Kosten des Abos klar kannte – ohne versteckte Gebühren. In der Vergangenheit hatte ich oft unerwartete Schäden von bis zu 5000 Franken. Mit dem Abo kann ich die Kosten gut kalkulieren, und ich schätze die Einfachheit und Flexibilität. Carvolution nimmt mir viel Arbeit ab: Ich muss zum Beispiel keine Reifen mehr zu Hause einlagern, was Platz spart. Das ist einfach bequem.

Sale-Modelle entdecken und sparen Entdecke den Fiat Tipo ab CHF 299.–/Mt. sowie weitere Modelle diverser Marken zu reduzierten Preisen. Mit dabei sind unter anderem der Seat Ibiza FR, der Audi A4 Avant sowie der Volvo XC40 P8 und der Volvo XC90 T8. Jetzt Offerte anfragen und dein neues Auto mit All-inclusive-Abo erleben. Entdecke den Fiat Tipo ab CHF 299.–/Mt. sowie weitere Modelle diverser Marken zu reduzierten Preisen. Mit dabei sind unter anderem der Seat Ibiza FR, der Audi A4 Avant sowie der Volvo XC40 P8 und der Volvo XC90 T8. Jetzt Offerte anfragen und dein neues Auto mit All-inclusive-Abo erleben. Sale ansehen

Dann hast du relativ spontan deinen SUV gegen einen Fiat 500 gewechselt?

Zunächst wollte ich wieder einen Tiguan, da ich sehr zufrieden damit war. Doch mein Partner und ich haben überlegt, dass wir keinen zweiten SUV brauchen, da wir beide selbständig sind und viel von zu Hause aus arbeiten. Er fährt einen Volvo XC60, und wenn wir mehr Platz benötigen, nutzen wir seinen Wagen. Jetzt lieben wir den kleinen Fiat 500, der besonders in der Stadt und beim Einkaufen unsere erste Wahl ist – mein Partner fährt ihn ebenso gern.

War es für dich schnell klar, dass es der Fiat 500 sein sollte?

Für mich schon. Vor dem Tiguan fuhr ich immer italienische Autos. Ich liebe das italienische Flair, und der Fiat hat ein wunderschönes Interieur. Ich fand ihn schon immer total süss.

Zur Person Anja Gysin ist seit knapp zwei Jahren Kundin bei Carvolution und selbständig als Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Sie schätzt die Flexibilität und die Bequemlichkeit des Auto-Abos, da sie sich um nichts kümmern muss. Ihr anfänglicher Eindruck, dass das Auto-Abo nur für kurze Zeit überzeugt, hat sich schnell geändert. Anja ist überzeugt, dass das Abo auch langfristig, sprich über mehrere Jahre, eine finanziell sinnvolle und kostentransparente Lösung ist. Anja Gysin ist seit knapp zwei Jahren Kundin bei Carvolution und selbständig als Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Sie schätzt die Flexibilität und die Bequemlichkeit des Auto-Abos, da sie sich um nichts kümmern muss. Ihr anfänglicher Eindruck, dass das Auto-Abo nur für kurze Zeit überzeugt, hat sich schnell geändert. Anja ist überzeugt, dass das Abo auch langfristig, sprich über mehrere Jahre, eine finanziell sinnvolle und kostentransparente Lösung ist. Mehr

Warum hast du den Fiat 500 um drei Jahre verlängert, wenn es ursprünglich nur eine kurzfristige Lösung sein sollte?

Es hat einfach alles gepasst. Die transparenten Kosten, der super Service und alles aus einer Hand – es ist einfach und flexibel, genau so, wie ich es brauche. Ausserdem ist es eine bessere Lösung als meine bisherigen Erfahrungen.

Gibt es Aspekte, die du beim Abo besser findest als beim Kauf?

Der grosse Vorteil bei Carvolution ist, dass du regelmässig neue, hochwertige Fahrzeuge fahren kannst. Wenn du ein Auto kaufst, hast du es oft lange, und die Abschreibungen sind enorm. Mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko für teure Reparaturen. Diese Probleme hast du nicht, denn du zahlst nur das Benzin – das finde ich genial. Ein Vorteil beim Kauf war, dass ich immer selbst die Entscheidung treffen konnte, ob ich kleine Kratzer reparieren lassen möchte oder nicht; beim Abo muss das natürlich immer gemacht werden. Ein grosser Nachteil, den wir beim Autokauf festgestellt haben, ist, dass es heutzutage kaum noch möglich ist, ein teures Fahrzeug privat als Occasion zu verkaufen. Die Leute, die es sich leisten können, greifen gleich zu neuen Modellen. Barzahlung für ein Auto ist meiner Meinung nach nicht mehr im Trend. Früher sagte mein Vater immer: «Man kauft nur, was man sich leisten kann.» Diese Einstellung hat sich stark verändert.

Wie siehst du insgesamt das Preis-Leistungs-Verhältnis des Abos?

Es ist genau so, wie ich es brauche. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Abo besser fahre als mit einem gekauften Fahrzeug. Natürlich kann ein gekauftes Auto mit der Zeit günstiger werden, aber insgesamt ist das Abo für meine Bedürfnisse die kostengünstigste und praktischste Lösung.

Berechne dein Sparpotenzial beim Abo Auto-Abo vs. Leasing: In nur 3 Schritten zu deinem individuellen Kostenvergleich. Abo für beliebiges Auto konfigurieren. Informationen zum Leasing angeben. Individuellen Gesamtkostenvergleich erhalten und Sparpotenzial im Abo entdecken. Auto-Abo vs. Leasing: In nur 3 Schritten zu deinem individuellen Kostenvergleich. Abo für beliebiges Auto konfigurieren. Informationen zum Leasing angeben. Individuellen Gesamtkostenvergleich erhalten und Sparpotenzial im Abo entdecken. Zum Kostenvergleich

«Insgesamt ist das Abo für meine Bedürfnisse die kostengünstigste und praktischste Lösung», sagt Anja Gysin im Interview.

Wenn du das Auto-Abo in nur zwei Worten zusammenfassen müsstest, welche wären das?

Flexibilität und Partnerschaft. Ich finde es grossartig, dass ich die Dinge an meine Bedürfnisse anpassen kann. Es geht immer darum, was ich brauche und wie gut ich den Service darauf einstellen kann. Partnerschaft ist ebenfalls entscheidend: Als Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmerin ist es mir wichtig, mit Menschen und Firmen zusammenzuarbeiten, die mich unterstützen und entlasten, damit ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Je mehr man das in verschiedenen Lebensbereichen umsetzen kann, desto besser. Andernfalls wird Selbständigkeit schnell zu ständigem Arbeiten, bei dem man überall gefordert ist und an allen Schrauben drehen muss.

Wie ist dein Eindruck vom Team von Carvolution?

Seit ich das Fahrzeug habe, hatte ich nicht viel Kontakt gebraucht, was ja ein gutes Zeichen ist, denn es gab keine Probleme oder Schäden. Wenn ich mit jemandem gesprochen habe, war es immer freundlich, und ich hatte nie das Gefühl, dass ich störe oder dass meine Fragen unpassend wären.

Was wünschst du dir in Zukunft von Carvolution?

Mein Wunsch wäre, dass sie einen Range Rover ins Sortiment aufnehmen. Den habe ich schon lange im Visier – aber erst, wenn unser Volvo mal ausgedient hat. Ansonsten darf alles bleiben wie bisher, da es gut funktioniert.

Das Auto-Abo: Einfach, flexibel, preiswert Verbrenner, Hybrid oder Elektro? Kleinwagen, SUV oder erstklassige Limousine? Carvolution bietet rund 50 verschiedene Fahrzeugmodelle im Abo an. Zum monatlichen Fixpreis. Steuern, Versicherung, Service sowie Reifenwechsel beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Hol dir jetzt eine unverbindliche Offerte für dein Wunschauto. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.com, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Verbrenner, Hybrid oder Elektro? Kleinwagen, SUV oder erstklassige Limousine? Carvolution bietet rund 50 verschiedene Fahrzeugmodelle im Abo an. Zum monatlichen Fixpreis. Steuern, Versicherung, Service sowie Reifenwechsel beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Hol dir jetzt eine unverbindliche Offerte für dein Wunschauto. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.com, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Das Angebot von Carvolution