Jetzt bis zu 20 % sparen und losfahren

Alle E-Bikes von e-FRAMER werden in Thun von Hand montiert. Ein Fachmann liefert sie persönlich an jeden Ort in der Schweiz und stellt sie bei der Übergabe perfekt ein. Käuferinnen und Käufer profitieren zudem von einem 30-tägigen Rückgaberecht.

Zum Saisonstart gibt es attraktive Rabatte: Auf die Modelle LAUBERHORN, RIGI und BERN winken 20 Prozent Rabatt, auf alle anderen Modelle 10 Prozent. Bestellt werden kann bequem online oder in einer der 27 Ochsner Sport Filialen mit e-FRAMER-Verkauf.

Als zusätzliches Plus ist der erste Service im Wert von 299 Franken in einer Ochsner Sport Bike-Werkstatt beim Kauf gratis inbegriffen.