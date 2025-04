Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von e-FRAMER

Beat Feuz’ Lieblingstrail

Die Lieblingsstrecke von Beat Feuz, der das Topmodell Eiger von e-FRAMER fährt, liegt in seiner alten Heimat im Emmental BE. Es ist kein ausgeschilderter Trail, die Abfahrts-Legende nennt die Strecke «Rund um den Hohgant». Das ganze Hohgantmassiv ist eine sieben Kilometer lange, imposante Bergkette, der Hohgant selber ist auf 2163 Meter über Meer. Feuz sagt, dass es sich um eine sehr anspruchsvolle Strecke handelt: «Zwischendurch muss man das Bike auch mal 15 Minuten tragen – und zwar hoch und runter.» Was bei einem E-Mountainbike ganz schön Kondition braucht. «Gut geübte Downhiller, die gerne ein Risiko eingehen, können die Abfahrten auch auf dem Bike machen.» Die Strecke führt von Schangnau zum Kemmeriboden-Bad. Von dort aus geht es südlich der Bergkette entlang zum Grünenbergpass und via Eriz zurück nach Schangnau.

Hundwiler Höhi

Der erste Teil der Route zur Hundwiler Höhi im Appenzellischen hat es in sich: Von Urnäsch aus führt die Strecke schon bald steil bergauf zur Lauftegg. Von dort oben hat man einen herrlichen Ausblick auf das Appenzellerland und die Bergspitzen des Alpsteins. Anschliessend geht es hinab ins Jakobsbad, wo der Besuch des Erlebnisparks und eine Fahrt mit der Rodelbahn empfehlenswert sind. Weiter geht es nach Gonten, von wo aus die Strecke wieder steil zur Hundwiler Höhe ansteigt. Das grossartige Panorama und die Möglichkeit, sich im Berggasthaus zu verpflegen, laden zum Verweilen ein. Zum Schluss kann man die rasante Abfahrt zurück nach Urnäsch geniessen.

Mit Blick auf die Walliser Gipfel

Der Aufstieg auf dieser ausgeschilderten Strecke bei Reckingen VS im Obergoms ist knackig, entschädigt wird man dafür durch eine wunderbare Weitsicht in Täler hinein und mit dem Blick auf das Weisshorn, das Matterhorn und den Galenstock. Die Tour startet in Reckingen und führt zuerst nördlich hinein ins Bächital, wo es dann über Serptentinen auf fast 2400 Meter über Meer geht. Von dort fährt man knappe 300 Höhenmeter einen Single-/Flow-Trail hinunter zur Galmihornhütte – ein idealer Punkt, um sich von den Strapazen zu erholen. Die Abfahrt nach Münster und der Weg zurück nach Reckingen sind dann einfacher.

Auf den Spuren der Römer

Es kann auch in Landesgegenden, die nicht bekannt sind für ihre Berge, auf Velotouren ganz schön rauf- und runtergehen. Dafür eignet sich dann ein E-Bike sehr gut. Ein Beispiel: das Baselbiet und eine Strecke, die an Orten vorbeiführt, an denen die alten Römer hausten – so Augusta Raurica (Augst), eine der bedeutendsten römischen Fundstätten der Schweiz, oder die römische Villa im Liestaler Quartier Munzach. Die Strecke beginnt in Pratteln BL und führt über Augst, Arisdorf und Nusshof bis zur Farnsburg. Zurück nach Pratteln geht es dann über Ormalingen und Sissach.