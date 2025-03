Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von e-FRAMER

Der E-Bike-Trend hält an: Auf den Schweizer Strassen sieht man immer mehr Velos, die von einem Elektromotor unterstützt werden. Egal, ob in der Stadt, in der Agglomeration, auf dem Land oder in Tourismusgebieten in den Bergen. Ob jung oder alt, alle wechseln vom alten Drahtesel auf die modernen E-Bikes. Pendeln mit diesen Bikes wird einfach und bequem – und man ist meist viel schneller, als wenn man mit Bus und Tram oder dem eigenen Auto unterwegs ist.

Dabei gibt es viele Fragen rund um die E-Bikes. Wer zum ersten Mal auf ein solches Zweirad steigt, sollte die Verkehrsregeln neu studieren. Denn es stellen sich einige Fragen: Darf ich mit dem E-Bike die Velowege benutzen? Gelten gleiche Regeln für die E-Bikes, die bis 25 km/h schnell sind, wie für die schnellen, die bis 45 km/h fahren? Darf meine 12-jährige Tochter schon auf ein E-Bike steigen? Gilt ein Töffli-Fahrverbot auch für Velos, die mit Unterstützung eines Elektromotors unterwegs sind?

Doch auch zum E-Bike selbst sollte man die Antworten kennen: Wie lange hält eine Batterie? Kann ich das E-Bike mit dem Hochdruckreiniger putzen? Braucht es eine Beleuchtung? Was bedeuten die Unterstützungsmodi?

10 Prozent Rabatt e-FRAMER baut alle E-Bikes von Hand in Thun zusammen. Sie werden von einem Fachmann an jeden Ort der Schweiz geliefert und bei der Übergabe perfekt eingestellt. Diese haben ein Rückgaberecht von 30 Tagen. e-FRAMER bietet zum Saisonstart alle E-Bike-Modelle mit einem Rabatt von 10 Prozent an. Sie können im Internet bestellt werden, sie sind aber auch an 27 Standorten von Ochsner Sport erhältlich. Zudem gibts zu jedem neu gekauften e-FRAMER-Bike den ersten Service in einer Ochsner Sport Bike-Werkstatt im Wert von 299 Franken gratis dazu.