Isabelle Meyer, Benj Knecht und Dani Meyer haben fünf Monate lang ein E-Bike von e-FRAMER auf Herz und Nieren getestet. Alle drei sind zuvor schon viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, doch nie mit einem Elektrovelo. Nun ziehen sie Bilanz.

Isabelle Meyer

Alter: 36 Jahre

36 Jahre Wohnort: Spiez BE

Spiez BE Beruf: Sachbearbeiterin bei Thunersee Tourismus



Sachbearbeiterin bei Thunersee Tourismus Hobbys: Velofahren, Skifahren und Wandern

Velofahren, Skifahren und Wandern Wie viele Bikes hast du? Ein Citybike, ein Mountainbike und neu das E-Mountainbike Rigi von e-FRAMER

Ein Citybike, ein Mountainbike und neu das E-Mountainbike Rigi von e-FRAMER Wie viele Kilometer hast du mit dem e-FRAMER zurückgelegt? Rund 3500 Kilometer

Für Isabelle Meyer ist klar: Sie wird sich künftig zwar wieder vermehrt auf ein Velo ohne Elektromotor setzen, doch ihren Arbeitsweg von Spiez nach Thun wird sie auch nach Ablauf ihrer Zeit als Testfahrerin für e-FRAMER mit ihrem E-Bike machen. Aufs Bio-Velo, wie die Zweiräder ohne Motor genannt werden, hat sie sich im letzten halben Jahr kaum mehr gesetzt. «Das E-Bike hat verschiedene Vorteile», sagt sie. «Wenn ich am Morgen im Büro und am Abend daheim ankomme, bin ich nicht vollkommen ausgepumpt und verschwitzt. Trotzdem habe ich mich aber mindestens für eine halbe Stunde bewegt.» Sehr oft nimmt sie zudem nicht den direkten Weg, sondern macht Zusatzschlaufen: «Ich liebe es, durch den Wald zu biken.»

Diese tagtäglichen Touren bei Sonnenschein, aber auch durch Regen und Schneegestöber, haben ihrer Fitness gutgetan. «Vor einem halben Jahr hatte ich die Ausdauer für etwa zwei bis zweieinhalb Stunden Velo fahren, heute schaffe ich ohne weiteres sechs bis sieben Stunden.» So hat sie ihre Challenge, die sie sich zu Beginn ihrer Karriere als Testfahrerin gestellt hat, schneller absolviert als gerechnet. Für die Strecke von Spiez nach Interlaken, hinauf aufs Niederhorn und über Thun zurück nach Spiez hat sie fünf Stunden benötigt. Gerechnet hat sie für die 70 Kilometer Distanz und 1200 Höhenmeter mit 6,5 Stunden.

Das Highlight für die gebürtige Walliserin waren allerdings die Ausfahrten in den Ferien in ihrer Heimat. Dabei war sie mit ihrem Lebenspartner unterwegs, der sich eigens für die Ferienwoche ein e-FRAMER-Bike gemietet hatte. «Wir erkundeten die Wege im Saastal und im Lötschental und machten am Schluss noch einen Abstecher ins Diemtigtal im Kanton Bern. Die Zeit war traumhaft», schwärmt Isabelle. «Mit dem E-Bike macht man längere Strecken, ohne sich dabei allzu stark zu verausgaben.»

Damit der Akku mit einer Ladung möglichst lange hält, fährt sie normalerweise im stromsparenden Eco-Modus. «In den Steigungen schalte ich oft in den Sport-Modus, der eine grössere Unterstützung bietet.» Bisher ist es ihr noch nie passiert, dass der Akku leer war.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Heimlieferung und mindestens 10 Prozent Rabatt Der E-Bike-Hersteller e-FRAMER gewährt momentan auf alle Modelle einen Rabatt von mindestens 10 Prozent. Darin inbegriffen ist die Heimlieferung oder die Lieferung an einen Ort der Wahl, wo das Bike von einer Fachperson erklärt und perfekt eingestellt wird. Dank eines Rückgaberechts von 30 Tagen kann man das E-Bike ausgiebig testen. Der E-Bike-Hersteller e-FRAMER gewährt momentan auf alle Modelle einen Rabatt von mindestens 10 Prozent. Darin inbegriffen ist die Heimlieferung oder die Lieferung an einen Ort der Wahl, wo das Bike von einer Fachperson erklärt und perfekt eingestellt wird. Dank eines Rückgaberechts von 30 Tagen kann man das E-Bike ausgiebig testen. Zur Bestellung

Benj Knecht

Alter: 39 Jahre



39 Jahre Wohnort: St. Gallen

St. Gallen Beruf: Gruppenleiter in einer sozialen Unternehmung

Gruppenleiter in einer sozialen Unternehmung Hobbys: Wandern, Velofahren und Lumberboards bauen (eigene Marke mit einem Freund)

Wandern, Velofahren und Lumberboards bauen (eigene Marke mit einem Freund) Wie viele Bikes hast du? Ein Stadtvelo und das E-Trekkingbike Aare von e-FRAMER

Ein Stadtvelo und das E-Trekkingbike Aare von e-FRAMER Wie viele Kilometer hast du mit dem e-FRAMER zurückgelegt? 2400 Kilometer

Seine fünf Monate als Testfahrer für e-FRAMER fasst Benj Knecht mit einem einfachen Satz zusammen: «Ich bin bequemer geworden!» Über dieses Fazit muss er zuerst selbst lachen. Und erklärt dann: «Ich bin in dieser Zeit kaum mehr zu Fuss unterwegs gewesen, bei Wochenendausflügen habe ich kaum je einen Zug bestiegen. Ich habe in dieser Zeit fast alles mit dem E-Bike gemacht.» Zur Arbeit ist er ausschliesslich mit dem e-FRAMER geradelt, egal ob die Sonne schien oder es aus allen Kübeln geregnet hat. Hat Benj eine Ausfahrt mit seinem Sohn gemacht, sass dieser im Anhänger.

Als Testfahrer hat sich Benj zwei Challenges vorgenommen. Die Erste, eine Fahrt rund um den Bodensee, hat der St. Galler erfolgreich beendet: 291 Kilometer in zwei Tagen, insgesamt sass er 13 Stunden im Sattel. Den ersten Streckenteil hatte er leider etwas zu flach kalkuliert, nach 120 Kilometer ging ihm der Strom aus, die letzten 20 Kilometer musste er ohne Unterstützung des Motors radeln. «Das ging schon etwas in die Beine, zum Glück war die Strecke aber komplett flach.» Für die zweite Challenge, mit dem E-Bike alle Schweizer Kantone zu besuchen, hofft er auf gutes Wetter im Herbst. Dann schafft er auch die.

Benj wird weiterhin mit dem E-Bike unterwegs sein, die fünf Monate als Testfahrer haben ihn von der Vielseitigkeit überzeugt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dani Meyer

Alter: 35 Jahre

35 Jahre Wohnort: Zürich

Zürich Beruf: Berater im Bereich Finanzen und Controlling

Berater im Bereich Finanzen und Controlling Hobbys: Tennis, Crossfit, Eishockey, Skifahren und Biken

Tennis, Crossfit, Eishockey, Skifahren und Biken Wie viele Bikes besitzt du? Ein Rennvelo, ein Urban Bike und neu das E-Mountainbike Eiger von e-FRAMER

Ein Rennvelo, ein Urban Bike und neu das E-Mountainbike Eiger von e-FRAMER Wie viele Kilometer hast du mit dem e-FRAMER zurückgelegt? 450 Kilometer

Testfahrer Dani Meyer hat im letzten halben Jahr immer öfter aufs Auto verzichtet und sich dafür auf sein E-Bike von e-FRAMER gesetzt. Der Grund: In der Stadt Zürich ist man auf zwei Rädern oftmals viel schneller unterwegs als mit vier. So benötigt er für die Strecke ins Training von Höngg nach Altstetten mit dem E-Bike fünf bis zehn Minuten, mit dem Autos sind es zwischen zehn und fünfzehn Minuten. Zudem bewältigt er die Steigung auf dem Heimweg, ohne dass er dabei nochmals ins Schwitzen kommt und zu Hause gleich ein weiteres Mal unter die Dusche muss, wie das bei einem normalen Velo der Fall wäre. Auch die Zeit, die er für den Arbeitsweg braucht, halbiert sich: Mit dem öffentlichen Verkehr benötigt er etwa eine halbe Stunde, mit dem E-Bike reduziert sich die Zeit auf knapp 15 Minuten. «Ich benutze das E-Bike auch oft für alltägliche Erledigungen und Treffen in der Stadt – man ist sehr wendig, kommt problemlos und schnell an die meisten Orte und kann das Bike fast überall abstellen.»

Dani wird auch nach Abschluss seiner Zeit als e-FRAMER-Testfahrer mit dem E-Bike unterwegs sein. «Ich habe darüber nachgedacht, ein schnelleres E-Bike, das bis zu 45 Kilometer pro Stunde fährt, zu kaufen», sagt er. Doch er wird wohl bei einem E-Mountainbike wie dem Eiger von e-FRAMER bleiben. «Ein E-Mountainbike ist vielseitiger einsetzbar, ich kann damit in der Stadt rumkurven, zusätzlich aber Waldwege fahren und sogar Trails auf dem Uetliberg oder in den Bergen absolvieren. Die Flexibilität, das E-Bike überall nutzen zu können, ist für mich ein entscheidender Vorteil.»

Die Challenge hat er sich für den frühen Herbst aufgespart. Er will von der Ferienwohnung in Grindelwald über die Kleine Scheidegg nach Lauterbrunnen fahren und dann über Mürren auf das Schilthorn. Obs mit dem E-Bike tatsächlich bis aufs Schilthorn geht, ist offen. Wie weit er mit dem e-FRAMER komme, werde sich zeigen. «Je näher man dem Gipfel kommt, desto steiler und schwieriger wird es. Deshalb könnte es am Ende zu einem Bike-and-Hike-Abenteuer werden. Aber solange das Wetter mitspielt, möchte ich unbedingt bis zum Gipfel hinauf.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos