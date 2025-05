Wie viel günstiger fahre ich mit dem Elektroauto?

Stromladen mit dem Elektroauto ist ein Kinderspiel – und erst noch günstiger als Tanken. Foto: AMAG Leasing

Elektromobilität nimmt in der Schweiz langsam, aber sicher Fahrt auf. Bereits jedes fünfte neu zugelassene Auto hat aktuell einen Elektromotor, die Modellpalette an Steckerautos wird laufend ausgebaut. Kommt hinzu: Die Reichweiten der Fahrzeuge steigen, die Preise sinken.

«Der Wechsel aufs Elektroauto ist unter diesen Vorzeichen besonders günstig – in vielerlei Hinsicht», sagt Olivier Wittmann, Managing Director der AMAG Import AG. «Das E-Auto stellt eine nachhaltige, effiziente, einfache und kostenschonende Mobilitätslösung dar.»

Welche Vorteile ein Wechsel auf Elektro hat und welche Vorurteile mittlerweile widerlegt werden können, zeigt die folgende Übersicht.

Mehr Modelle, günstigere Preise

Egal, ob als Paar in der Stadt, ob als Familie mit viel Platzbedarf oder als Single mit Flair für sportliche Fahrzeuge: E-Autos gibt es mittlerweile für jeden Bedarf. Und im Gegensatz zu vor ein paar Jahren sind die Steckerautos aufgrund von grösseren Produktionsvolumen sowie gesunkenen Preisen für Lithium-Ionen-Akkus auch deutlich günstiger geworden. «Elektroautos kosten heute kaum noch mehr als ihre Pendants mit Verbrennungsmotor», sagt Wittmann. So gibts einen neuen Volkswagen ID.3 für knapp unter 30’000 Franken, was in etwa dem Preis für seinen Verbrenner-«Bruder» VW Golf entspricht. Der Elektro-SUV Škoda Elroq ist sogar schon günstiger als sein Benziner-Gegenstück Škoda Karoq.

Gesamtkosten beim E-Auto meist tiefer

Ins Gewicht fällt beim Kostenvergleich Verbrenner vs. Elektro auch die sogenannte TCO, die Total Cost of Ownership. Damit sind die langfristigen Betriebskosten gemeint. Eine Berechnung des TCS verdeutlicht, dass E-Autos in diesem Bereich meist besser abschneiden als vergleichbare Verbrennermodelle. Dies hängt auch damit zusammen, dass der Unterhalt von E-Autos günstiger ausfällt. Denn im Gegensatz zu Verbrennern mit Zündkerzen, Auspuff, Getriebe, Kupplung und Ölfilter enthalten sie weniger Komponenten, die einen Wartungsaufwand erfordern.

Zuverlässig: Batterie und Reichweite

Vorbehalte existieren bei manchen Autofahrerinnen und -fahrern beim Thema E-Auto-Batterie. Die Annahme: Sie nütze sich ähnlich wie ein Handyakku innert weniger Jahre stark ab. Dies trifft aber nicht zu, die Batterien sind äusserst langlebig, wie auch ein ADAC-Test anhand des ID.3 zeigt. Er attestiert dessen Akku nach knapp zweieinhalb Jahren und 100'000 Kilometern eine Batteriekapazität von 93 Prozent und damit einen guten Zustand.

Zuverlässig hoch sind heute auch die Reichweiten der E-Autos: Sie betragen je nach Modell 700 Kilometer (gemäss WLTP) und mehr, was fürs Bestehen im Schweizer Autoalltag mit seiner durchschnittlichen Wegstrecke von 30 Kilometern pro Tag (2021, Bundesamt für Statistik) locker reicht. Längere Nonstop-Fahrten ins Weekend oder in die Ferien sind mit solchen Reichweiten problemlos möglich.

Dichtes Netz mit 16’000 Ladestationen

Sollte auf einer längeren Fahrt doch mal Nachschub nötig sein: Das öffentliche Laden stellt je länger, je weniger eine Herausforderung dar. Der Vorgang ist – gerade mit einer entsprechenden App – kinderleicht und aktuell an bereits über 16’000 Stationen in der ganzen Schweiz möglich. Ein besonderer Fokus liegt beim Netzausbau hierzulande auf Schnellladestationen. Laut Bundesamt für Strassen (ASTRA) sollen bis Ende 2025 mehr als die Hälfte der Rastplätze mit einer Schnellladestation ausgerüstet sein. Dank laufenden Verbesserungen der Technologie sinkt auch die Ladedauer. So lädt der Audi Q6 e-tron 255 Kilometer an Reichweite in nur 10 Minuten.

Laden billiger als tanken

Wer elektrisch fährt, kann heute bereits günstiger fahren. Bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von beispielsweise 18 bis 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und einem Haushalts-Strompreis von 30 Rappen pro Kilowattstunde belaufen sich die Kosten für eine Fahrt von 100 Kilometern auf knapp 6 Franken.1 Zum Vergleich: Bei einem vergleichbaren Verbrennerfahrzeug kostet das Benzin mit über 12 Franken bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 7,4 Litern für dieselbe Strecke doppelt so viel.2 Je nach Anbieter fällt der Unterschied sogar noch grösser aus (siehe Box).

Günstig laden mit chargeON Die Kilowattstunde Strom bei Anbieter chargeON der AMAG Gruppe kostet einheitlich 28 Rappen. Damit lässt sich gegenüber dem Verbrennerauto je nach Modell und gefahrenen Kilometern monatlich über 100 Franken an Energiekosten sparen.** Preisbeispiel (geschätzt) bei 18'000 km pro Jahr: Elektro: Audi Q4 45 e-tron 19.5 kWh/100 km, CHF 0.28/kWh = 982 Franken Verbrenner: Audi Q5 2.0L V4 TDI 6.6 l/100 km, Fr. 1.80 Fr./l = 2138 Franken Einsparung: 1156 Franken Die Kilowattstunde Strom bei Anbieter chargeON der AMAG Gruppe kostet einheitlich 28 Rappen. Damit lässt sich gegenüber dem Verbrennerauto je nach Modell und gefahrenen Kilometern monatlich über 100 Franken an Energiekosten sparen.** Preisbeispiel (geschätzt) bei 18'000 km pro Jahr: Elektro: Audi Q4 45 e-tron 19.5 kWh/100 km, CHF 0.28/kWh = 982 Franken Verbrenner: Audi Q5 2.0L V4 TDI 6.6 l/100 km, Fr. 1.80 Fr./l = 2138 Franken Einsparung: 1156 Franken Ladekarte bestellen

Unbürokratischer Umstieg

Wer den Wechsel aufs Elektroauto so bequem wie möglich gestalten möchte, kann dies zum Beispiel über ein All-Inclusive Leasing tun. Eine Convenience-Option, in der Dienstleistungen wie Service, Flüssigkeiten, Reifen, Motorfahrzeug-Versicherung und Ratenversicherung sowie der Profi-Check sämtlicher Elektrokomponenten inbegriffen sind (mehr dazu: siehe Box «Vorteile AMAG LeasingPLUS»).

1 Berechnung anhand Stromverbrauch «VW ID.7 Pro» und «ID.7 Tourer GTX» Messwerte im ADAC-Test sowie Strompreis gemäss Tarifvergleich und Medianwert der Strompreise Schweiz der ElCom mit Standard-Parameter, Stand 11. Februar 2025.

2 Berechnung anhand Benzinverbrauch «VW Passat Variant 1.5 TSI Elegance» gemäss Test «Auto Motor Sport» sowie Benzinpreis Bleifrei 95 Schweiz von 1.76 Franken pro Liter gemäss Website TCS zu Benzinpreisen in der Schweiz und in Europa, Stand 11. Februar 2025.

Volkswagen ID.3: ab 0.49%

Gültig bei Abschluss eines LeasingPLUS Go in Kombination mit LeasingPLUS Care Ratenversicherung und Motorfahrzeugversicherung für das Model Volkswagen ID. 3 durch die AMAG Import AG importierten Neufahrzeuge und Lagerfahrzeuge für Vertragsabschlüsse bis 30.6.2025. Rechnungsbeispiel mit Kaufpreis: CHF 32’800.–. Effektiver Jahreszins: 0.49%, Laufzeit: 48 Monate (10’000 km/Jahr), Sonderzahlung 20% CHF 6’560.–, Leasingrate Fahrzeug: CHF 272.–/Mt., Rate LeasingPLUS Go: CHF 115.–/Mt., zzgl. obligatorische Vollkaskomotorfahrzeugversicherung LeasingPLUS Care und Rate LeasingPLUS Care Ratenversicherung (kann je nach Geschlecht, Alter, Wohnort und weiteren Merkmalen variieren).

Audi Q6 e-tron: ab 0.74%

Gültig bei Abschluss eines LeasingPLUS Go in Kombination mit LeasingPLUS Care Ratenversicherung und Motorfahrzeugversicherung für das Model Audi Q6 e-tron durch die AMAG Import AG importierten Neufahrzeuge und Lagerfahrzeuge für Vertragsabschlüsse bis 30.6.2025. Rechnungsbeispiel mit Kaufpreis: CHF 75’270.–. Effektiver Jahreszins: 0.74%, Laufzeit: 48 Monate (10’000 km/Jahr), Sonderzahlung 25% CHF 18’817.50, Leasingrate Fahrzeug: CHF 600.–/Mt., Rate LeasingPLUS Go: CHF 63.–/Mt., exkl. obligatorischer Vollkaskoversicherung und zzgl. Rate LeasingPLUS Care Ratenversicherung (kann je nach Geschlecht, Alter, Wohnort und weiteren Merkmalen variieren).

Škoda Enyaq: ab 0.0%

Angebot gültig bei Abschluss eines LeasingPLUS Go in Kombination mit LeasingPLUS Care Motorfahrzeugversicherung und Ratenversicherung für den neuen Enyaq von Škoda durch die AMAG Import AG importierten Neufahrzeuge für Vertragsabschlüsse bis 30.6.2025. Rechnungsbeispiel mit Barzahlungspreis: CHF 51’400.–. Effektiver Jahreszins: 2.01%, Laufzeit: 48 Monate (10'000 km/Jahr), Sonderzahlung 20%: CHF 9’480.–, Rate Fahrzeug: CHF 407.–/Mt., Rate LeasingPLUS Go: CHF 120.–/Mt., zzgl. Prämie LeasingPLUS Care Motorfahrzeugversicherung und Rate Leasing Plus Care Ratenversicherung (kann je nach Geschlecht, Alter, Wohnort und weiteren Merkmalen variieren).

Cupra Tavascan: ab 0.0%

Angebot gültig bei Abschluss eines LeasingPLUS Starter für CUPRA Tavascan durch die AMAG Import AG importierten Neufahrzeuge und Lagerfahrzeuge für Vertragsabschlüsse bis 30.6.2025. Rechnungsbeispiel mit Barzahlungspreis: CHF 61’000.–. Effektiver Jahreszins: 0.0%, Laufzeit: 48 Monate (10‘000 km/Jahr), Sonderzahlung 20%: CHF 9’940.–, Rate Fahrzeug: CHF 353.–/Mt., Rate LeasingPLUS Starter: CHF 46.–/Mt., zzgl. obligatorische Motorfahrzeugversicherung (kann je nach Geschlecht, Alter, Wohnort und weiteren Merkmalen variieren).

VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz: ab 0.0%

Angebot gültig bei Abschluss eines LeasingPLUS Go für das Model ID. Buzz durch die AMAG Import AG importierten Neufahrzeuge und Lagerfahrzeuge für Vertragsabschlüsse bis 30.6.2025. Rechnungsbeispiel mit Kaufpreis: CHF 59‘290.–. Effektiver Jahreszins: 0.0%, Laufzeit: 48 Monate (10’000 km/Jahr), Sonderzahlung 20% CHF 11’858, Leasingrate Fahrzeug: CHF 438.–/Mt., Rate LeasingPLUS Go: CHF 115.–/Mt., zzgl. Prämie LeasingPLUS Care Motorfahrzeugversicherung und Rate Leasing Plus Care Ratenversicherung (kann je nach Geschlecht, Alter, Wohnort und weiteren Merkmalen variieren).

Seat Leon eHybrid: ab 0.75%

Angebot gültig bei Abschluss eines LeasingPLUS Starter für SEAT Leon eHybrid durch die AMAG Import AG importierten Neufahrzeuge und Lagerfahrzeuge für Vertragsabschlüsse bis 30.06.2025. Rechnungsbeispiel mit Barzahlungspreis: CHF 44’500.–. Effektiver Jahreszins: 1.26%, Laufzeit: 48 Monate (10‘000 km/Jahr), Sonderzahlung 20%: CHF 8’720.–, Rate Fahrzeug: CHF 379.–/Mt., Rate LeasingPLUS Starter: CHF 50.–/Mt., zzgl. obligatorische Motorfahrzeugversicherung (kann je nach Geschlecht, Alter, Wohnort und weiteren Merkmalen variieren).

LeasingPLUS Starter beinhaltet die Dienstleistungen Service, Verschleiss und bestimmte Flüssigkeiten. LeasingPLUS Go beinhaltet die Dienstleistungen Service, Verschleiss, Flüssigkeiten, Reifen, Radwechsel und deren Einlagerung sowie die Ersatzmobilität während der Wartungsdauer. Risikoträgerin der LeasingPLUS Care Motorfahrzeugversicherung ist die Zürich Versicherungsgesellschaft AG und für die Ratenversicherung die AXA Versicherungen AG. LeasingPLUS Care Ratenversicherung versichert die Leasingrate gegen die Risiken unverschuldeter Arbeitslosigkeit und vollständiger Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall. Nur bei teilnehmenden offiziellen Partnern. Finanzierung über AMAG Leasing AG. Gültig für Privatkunden und natürliche Personen mit Firmenkonditionen, sowie Kleingewerbetreibende mit Fuhrpark mit bis zu drei Fahrzeugen. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat.

**28 Rappen pro Kilowattstunde

Angebot ist bis zum 31.12.2025 oder bis auf Widerruf für das Laden mit der Ladekarte/App von chargeON bei allen öffentlichen Ladestationen der AMAG Gruppe, in den AMAG Parkhäusern und bei teilnehmenden Partnern gültig. Der Ladetarif zur Förderung der Elektromobilität wird durch die AMAG Leasing AG subventioniert.